/ANKETA/ Extraligový hokejista? To je tak trochu i reklamní nosič. Dresy českých klubů totiž připomínají v drtivé většině pojízdné billboardy. Na estetiku a tradici se příliš nehledí. A když je dres přeplácaný logy sponzorů, nebo dokonce přebijí znak klubu na prsou, to pak fanoušci zuří. Hlasujte v anketě Deníku pro nejošklivější dres této extraligové sezony, která dnes startuje.

Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově | Video: Deník/František Bílek

Money talks. Co na plat, peníze hrají ve světě sportu zásadní roli. Hokejové kluby v Česku jsou zkrátka závislé na finančních zdrojích od sponzorů. A když si partner zaplatí, musí být jeho logo vidět. K tomu slouží mimo jiné i dresy.

KOMENTÁŘ: Hokejová extraliga se po vizuální stránce stává těžko stravitelnou

Jenže obvykle se stává, že při představování nových dresů před sezonou se fanoušci nestačí divit. Pokud to klub s množstvím sponzorských log přežene, vznikne paskvil. Marketingovými experty jsou v tomhle směru v Pardubicích, kde vymysleli dres s dvěma reklamními límečky.

V další tradiční hokejové baště v Litvínově zašli tak daleko, že klubový znak nahradili obrovským logem vlastníka klubu – firmou ORLEN Unipetrol. Přestože se tak nestalo poprvé, fanoušci změnu nesou nelibě.

Kamil Herman si nebere servítky. „To je hnus. Velkej hnus!“ nenachází přívětivá slova. „Klubové logo má být dominanta na hrudi, ne sponzor. Nejhnusnější dresy za 65 let… Žlutá a černá jsou barvy klubu, ne bílá a červená,“ narážel Michal Procházka i na změnu barevných variant.

Erotický sponzor

K novým litvínovským dresům se vyjádřil na svém profilu Dresblog i Karel Hejkal, který je na grafiku dresů sportovních klubů odborníkem na slovo vzatým. „Jak zničit deset let práce ve dvou fotkách,“ napsal na Twitter a připojil fotografie nového domácího a venkovního litvínovského dresu.

Představení nových litvínovských dresů:

Zdroj: Youtube

O pozdvižení se postarali i na západě Čech. Novou kolekci dresů karlovarské Energie totiž „zdobí“ logo řetězce obchodů s erotickým zbožím. Fanoušci – tady hlavně muži - vzali tenhle bizár spíš s humorem. Komentáře zněly: „Že by s novým sponzorem konečně program o přestávkách, který udrží fanoušky v pozoru.“ Nebo: Doufám, že součástí sponzoringu jsou také věcné ceny věnované do přestávkové soutěže pro diváky.

PŘEHLEDNĚ: Hokej bude v televizi jinak. Experti i vzpomínka na Holzmanna

Po vizuální stránce se hokejová extraliga stává těžko stravitelnou. Na vině ale nejsou jen kluby, ale i marketingová agentura BPA, která zatím nedokázala nastavit pravidla pro prezentaci na dresech tak, aby výsledný produkt nebyl k pláči. „Když si čtu ohlasy na míru a formu sponzoringu na dresech, nezřídka narazím na názor - sponzor chce být vidět, když to platí, nedá se nic dělat. Jako by to zrcadlilo fatalismus části společnosti. Takže: Vždycky jde něco dělat. Pokud neuděláš nic, příště si vezmou víc,“ vzkázal designér Hejkal.