Odvetné duely čtvrtfinálových sérií rozehraných na východě Čech a v hlavním městě. Přesně takový byl pondělní program play-off hokejové Tipsport Extraligy. Ten tentokrát odstartoval v hradecké ČPP Aréně, kde se domácímu Mountfieldu podařilo odčinit zpackaný závěr úvodního utkání a před domácími fanoušky porazil liberecké Tygry 3:2. Odveta vyšla i Třinci. Obhájce titulu vyhrál na Spartě 3:2 v prodloužení. Obě série jsou vyrovnané 1:1 na zápasy.

Extraliga - čtvrtfinále play off, 2. zápas: Hradec Králové - Liberec. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

První vítězství ve čtvrtfinále si v úvodních zápasech série připsali hokejisté pražské Sparty, kteří na domácím ledě udrželi těsný náskok 3:2 nad mistrovským Třincem, a také liberečtí Bílí Tygři, jimž se podařilo vyloupit hradeckou ČPP Arénu zásluhou závěrečného obratu z 1:2 na konečných 4:2.

Do pondělní odvety v libeňské O2 areně šli svěřenci trenéra Zdeňka Motáka s jednoznačným úkolem vyhrát a přesunout sérii do Slezska za vyrovnaného stavu 1:1 na zápasy. Podobně zněl i plán hlavního kouče Mountfieldu Tomáše Martince, jenž chtěl se svým týmem před vlastními fanoušky odčinit hororovou koncovku nedělního duelu. Oběma týmům tenhle záměř vyšel na jedničku.

Kevin Klíma zařídil v závěru vítězství

První třetina stejně jako v úvodním zápase žadné branky nepřinesla, z obou stran byl k vidění poměrně opatrný hokej s důrazem na poctivou defenzívu. Více ze hry však přeci jen měli střelecky aktivnější domácí, v největší šanci se ocitl Cingel, ale po jeho palbě se kotouč zastavil pouze na brankové čáře Kváčovy svatyně.

Na druhé straně se do slibné příležitosti dostal Birner, s prudkou ránou liberckého kanonýra si však bez problému poradil domácí Machovský, který v pondělní odvetě vystřídal mezi třemi tyčemi finského kolegu Kiviaha.

Nervy jsem neměl, věřil jsem nám, vyprávěl po první čtvrtfinálové výhře Kousal

Druhé dějství odstartovalo naprosto identicky jako o den dříve a opět to byli hokejisté Mountfieldu, kdo šel po rychlé brance do vedení. Nahození McCormacka směrem do brankoviště tečoval za záda bezmocného Kváči Lukáš Cingel, který se jako první prosadil i v nedělním duelu číslo jedna.

Na otevírací branku utkání chtěli okamžitě odpověď Bílí Tygři, sérii nadějných střeleckých příležitostí ale zastavil stoprocentní Machovský. Poté však převzali kontrolu nad utkáním opět hradečtí, blízko druhé brance byli Lev a po něm i šikovně zakončující McCormack.

Odměna za aktivitu přistála na hokejkách Mountfieldu ve 30. minutě, na 2:0 zvýšil po přihrávce Wereka Kevin Klíma. Liberec však poté zvládl ubránit kritickou početní výhodu soupeře pěti proti třem a dočkal se vytouženého snížení při vlastní přesilové hře, když do té doby neprůstřelného Machovského překonal T. J. Melancon.

A právě kontaktní branka dodala hostujícím Tygrům obrovskou dávku energie. Už ve 44. minutě zužitkoval rostoucí tlak Michael Frolík a v hradecké ČPP Aréně bylo poprvé v utkání vyrovnáno.

Už se zdálo, že druhá čtvrtfinálová bitva dojde až do prodloužení, ale pouhé dvě minuty před závěrečnou sirénou udeřil hrdina domácích Kevin Klíma a Mountfield získal veledůležité vedení 3:2.

Svěřenci trenéra Patrika Augusty se ještě pokusili o zvrat při hře v šesti, ale ani potrestání hradecké střídačky deset vteřin před koncem už Bílým Tygrům na srovnání nestačilo. Domácí Mountfield už svůj náskok udržel a před přesunutím čtvrtfinále na sever Čech vyrovnal sérii na 1:1.

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)



Branky a nahrávky: 21. Cingel (McCormack), 31. Kev. Klíma (Werek), 58. Kev. Klíma (Okuliar, Werek) – 36. Melancon (Birner, Vlach), 44. Frolík (Flynn). Rozhodčí: Šír, Vrba – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 5 371. Stav série: 1:1.

Třinec držel při životě dvougólový Hudáček

V první mači si Sparta vytvořila pohodlný třígólový náskok, o který se sice v závěru strachovala, ale výhru urvala. Tentokrát se v Praze hrála vyrovnaná bitva od začátku až do konce. A navrch nášup v podobě prodloužení.

Sparta v odvetě dvakrát vedla, Libor Hudáček ale pokaždé srovnal. Bronzový olympijský medailista z Pekingu držel Oceláře při životě, což bylo klíčové. V nastavení totiž rozhodl o výhře Třince 3:2 Daniel Voženílek, který využil v přesilovku.

Domácí poslal do vedení David Kaše, na jehož přesilovkovou trefu odpověděl v početní výhodě Hudáček. Vyrovnání přišlo minutu před první sirénou. Druhá perioda patřila herně Ocelářům, jenže výsledkově vyzněla pro Pražany. Sparta totiž proměnila i svou druhou přesilovku v utkání. Vladimír Sobotka vrátil v polovině základní hrací doby domácím vedení. Následně trefil tyč Michal Řepík. A sparťané toho museli později litovat.

Ve 49. minutě totiž srovnal svým druhým gólem v zápase Hudáček a vynutil si prodloužení. Sparťané byli opaření, ale Třinec je v závěru nedorazil. Prodloužení už ale Pražané nepřežili. Domácí se nechali hned třikrát vyloučit a v čase 67:34 využil přesilovku šťastným odrazem Daniel Voženílek.

Repríza finále se tak přesouvá do Slezska za stavu 1:1, třetí duel v Třinci je na programu ve čtvrtek.

Sparta Praha – Oceláři Třinec 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)



Branky a nahrávky: 14. Kaše (P. Kousal), 34. Sobotka (Horák, Kempný) – 19. Hudáček (J. Jeřábek, Nestrašil), 49. Hudáček (Nestrašil), 68. Voženílek (Hrňa). Rozhodčí: Sýkora, Kika – Rampír, Synek. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:2. Diváci: 12 312. Stav série: 1:1.