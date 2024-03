Hokejité Sparty se mohou stát prvním semifinalistou extraligy. V sérii s Libercem ještě neprohráli, a pokud dokážou zvítězit pod Ještědem i dnes, budou se radovat z postupu. Ve druhém čtvrtfinále budou Pardubice usilovat v Hradci Králové o mečbol.

Hokejisté pražské Sparty mají v sérii s Libercem postupový mečbol. | Foto: CPA

Sparta ovládla v sérii s Libercem všechny tři zápasy a jediné vítězství ji dělí od postupu do semifinále. Pražané chtějí udělat poslední krok už dnes. „Určitě by bylo nejlepší to hned ukončit, ale my Liberec známe moc dobře. Víme, že do toho opět dají všechno a budou se snažit si sezonu prodloužit. Nic nepodceníme a budeme hrát takhle pořád dál," řekl útočník Miroslav Formana, který si ve včerejším utkání připsal gól a dvě asistence.

Posila z NHL? Kassian skončil ve Spartě po dvou měsících, z osobních důvodů

Sparta v Liberci třikrát ztrácela, přesto dokázala uspět 5:3. „V tomhle jsme byli silní celou sezonu. Když jsme prohrávali, tak jsme dokázali zápasy otočit."

Bílí Tygři ale nehodlají prodat svoji kůži lacino, zvlášť doma. V předkole s Olomoucí otočili z 0:2 na 3:2. „Doufám, že si vezmeme zkušenost ze série s Olomoucí. Víme, že poslední krok je nejtěžší. Sami jsme v téhle situaci v Liberci byli. Musíme se soustředit na čtvrté utkání a vložit do něj všechny síly, abychom sérii vrátili do Prahy. Potřebujeme uhrát jeden bod a od toho se odrazit," ví útočník Jaroslav Vlach. „Sparta má větší ten zabijácký instinkt. To je zatím v sérii rozdíl."

To východočeské derby se zdramatizovalo. Mountfield doma porazil Pardubice 2:1 v nájezdech a snížil stav série na 1:2. Je tedy jasné, že se čtvrtfinále ještě vrátí zpátky na led vítěze základní části.

„Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Je to lepší, než kdybychom prohrávali 0:3. Už v prvních zápasech u nich jsme si dokázali, že máme šanci je porazit, a teď se to potvrdilo. Takže věřím, že si za tím půjdeme úplně stejně," burcoval bek Tomáš Pavelka, hradecký hrdina proměnil dva nájezdy.

Domácí MS? Je to lákadlo, ale nejdřív chci titul, říká lídr Sparty Horák

Kouč Pardubic Marek Zadina zůstává v klidu. „Tentokrát se štěstí zkrátka přiklonilo k Hradci, který vyhrál na nájezdy. Připravíme se na další zápas a věříme, že ho převrátíme na naši stranu.“