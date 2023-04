/FOTOGALERIE/ Hokejisté Třince přehráli v úterním 6. čtvrtfinále play-off extraligy pražskou Spartu 5:1, sérii ovládli poměrem 4:2 a postoupili do semifinále, ve kterém se střetnou s Pardubicemi, vítězem základní části. Očekávaná bitva se rozehraje v neděli na ledě Východočechů.

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 5:1 (Extraliga - 6. čtvrtfinále play-off, 28. 3. 2023) | Foto: Petr Rubal

„Pocity jsou skvělé. Porazit třikrát za sebou Spartu, to je opravdu výborná zpráva pro nás všechny,“ pousmál se spokojený trenér Třince Zdeněk Moták. „Musím pogratulovat všem chlapcům. Hráli výborně a patří jim velký dík,“ vykládal kouč Ocelářů.

„Co rozhodlo sérii? Absolutní koncentrace, obětavost, nasazení,“ pokračoval Zdeněk Moták. „Víte, vše je zásluha hráčů. Nemám co říct, byl tam výborný výkon všech. Absolutorium pro Ondřeje Kacetla,“ chválil Zdeněk Moták fantasticky chytajícího gólmana svých barev.

„Bohužel jsme dostali první gól, přitom start nebyl špatný. Vylámali jsme si zase zuby na třinecké obraně, tak jako v minulých zápasech,“ soukal ze sebe očivině zklamaný asistent Sparty Jaroslav Hlinka.

„Není to náhoda, že Třinec jde dál. Třikrát za sebou vyhráli mistra, teď nás zase vyřadili. Za poslední tři zápasy série jsme jim dali dva góly. To je myslím vypovídající,“ dodal bývalý výborný forvard Sparty.

„Byla to náročná série. Je třeba dát respekt taky Spartě, nedala nám nic zadarmo, museli jsme si to zasloužit. Tak to v play-off bývá. Rozhodla naše bojovnost. Rozhodlo, že jsme více chtěli. Máme z toho radost,“ hlásil Tomáš Marcinko, který zvyšoval ve 24. minutě na 2:0, aby v 51. minutě v přesilovce dával na klíčových 4:1.

Extraliga – 6. čtvrtfinále play-off (úterý 28. 3. 2023):

Třinec – Sparta Praha 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 8. Dravecký (Marcinko), 24. Marcinko (M. Růžička), 48. Hudáček (Marinčin, Kacetl), 51. Marcinko (M. Růžička, J. Jeřábek), 58. M. Růžička – 49. Kempný (Buchtele). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Axman, Ondráček. Vyloučení: 3:4 Využití: 2:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Čukste – M. Růžička, Voženílek, Daňo – Kurovský, Vrána, Nestrašil – Dravecký, Marcinko, Hudáček – Hrňa, M. Roman, Chmielewski. Trenér: Moták.

Sparta: J. Kovář – Polášek, Kempný, Warg, Němeček, Krejčík, Moravčík, Jandus – Řepík, Sobotka, M. Forman – Kaše, Horák, Tomášek – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – E. Thorell, G. Thorell, Vauhkonen. Trenér: Hořava.