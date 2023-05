Hokejisté Třince udolali v sobotním utkání 3. finále play-off extraligy Hradec Králové 1:0 gólem útočníka Marka Daňa z úvodu druhé třetiny. V sérii tak vedou už 3:0 a v neděli budou moci na domácím ledě slavit čtvrtý mistrovský titul po sobě.

HC Oceláři Třinec - Mountfield HK (Extraliga - 3. finále play-off, 22. 4. 2023). V čase 20:54 rozhodl útočník Marko Daňo. Přihrával mu Aron Chmielewski | Foto: HC Oceláři Třinec

Oceláře opět podržel výborně chytající gólman Ondřej Kacetl, který si zneškodnil všech 32 střel Mountfieldu a připsal si třetí čisté konto v letošním play-off. V extraligové kariéře vyřazovacích bojů již třináctou, čímž dorovnal výkon Romana Málka.

Jágra hokej stále baví. Bude pokračovat? Nechci mít výčitky svědomí, tvrdí

„Výhra nás pochopitelně těší, ale ještě pořád není k čemu gratulovat, pořád je to jen třetí krok. I v tom závěru jsem byl přesvědčený, že to udržíme, což se povedlo. Kacetl byl znovu výborný, ale sám by to nezvládl,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták.

„Třinec byl velmi dobrý v defenzivní činnosti a při hře před vlastním brankářem. I tak jsme si vytvořili několik dobrých šancí, abychom ten gól dali. Opět to bylo o jednom gólu, který dal Třinec. Bohužel nás celé play-off trápí produktivita,“ řekl kouč Mountfieldu Tomáš Martinec.

HC Oceláři Třinec – Mountfield HK 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Branka a nahrávka: 21. Daňo (Chmielewski). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:0.



Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Kaňák – M. Růžička, Marcinko, Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Dravecký – Daňo, Voženílek, Nestrašil – Hrňa, Vrána, Svačina. Trenér: Moták.



Hradec Králové: Machovský – McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandić, Marcel – Werek, Miškář, Eberle – Jergl, Lalancette, Perret – Okuliar, Kev. Klíma, Zachar – Pilař, Lev, R. Pavlík. Trenér: Martinec.