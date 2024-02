Jak jste si užil vaše vystoupení v O2 areně? Co jste říkal atmosféře? Jedním slovem elektrizující. Vystupoval jsem na 22 zápasech NHL, na 130 různých stadionech, na olympiádě… Vždycky je všude speciální to, jak se celé publikum spojí v tu pravou chvíli. Lidi to vycítí, přidají tu správnou energii. Tentokrát jsme to udělali, abychom oslavili Zacka Kassiana, kterému jsem fandil v Edmontonu, a bylo to pro mě magické. Byl to perfektní moment.

Takže fandíte Edmontonu Oilers?

Ano, jsem velký fanoušek Edmontonu. Několikrát jsem tam vystupoval a znám tam všechny kluky – Connora (McDavida), Leona (Draisaitla), Zacka… Čím víc vystupujete na podobných akcích, tím víc lidí poznáváte. Je to super. Teď se pěkně uzavřel kruh a jsem v Praze spolu se Zackem. (smích)

Znáte se tedy se Zackem Kassianem osobně z minulosti?

Jo, trochu ho znám.

Takže věděl, že se chystáte do Prahy?

Tak trochu… Spíš si myslím, že o tom nevěděl. (smích)

Podle záběru na kostce, to vypadalo, že se vašemu představení smál.

Opravdu? Vždycky se pak hráčů ptám, co na to na lavičce říkali. I o tom to je. Nejlepší týmy, které dělají zábavu dobře, si uvědomují, že i hráči se chtějí bavit. Potřebují to, aby měli energii do zápasu. Pokud se baví a smějí se, je to perfektní. I hráči jsou lidské bytosti, víte? (smích)

Potkáte se se Zackem po utkání?

Myslím, že Zack si bude chtít po zápase dát pivo. Vy byste nechtěl? Možná si dáme pár Plzní a vyrazíme do města. Má zítra Sparta trénink? Snad to nedopadne jako ve filmu Pařba ve Vegas. (smích)

Král fanoušků zavítal do Česka. Na Spartě rozvášnil tribuny. Došlo i na svlékání

Tohle je vaše první návštěva Česka?

Ne, byl jsem tady už v březnu, kdy jsem se přijel podívat na zápas. Hned jsem věděl, že se chci vrátit zpátky a být součástí programu.

To, že budete na zápase proti Kladnu, byl tedy váš nápad, nebo s tím přišla Sparta?

Prostě se to stalo. Někdy se ukážete na tom správném místě a lidé vám dají tu správnou příležitost. S lidmi z klubu jsem se potkal už minule, když jsem tu byl. Když teď přišel Zack, tak řekli „Hele, jsi tak trochu magor, pojďme udělat nějakou zábavu.“ Ve výsledku jde ale o jediné – pobavili jsme diváky? Diváci platí peníze, aby přišli podpořit svůj tým, a já věřím, že jsme je pobavili a vykouzlili jsme jim úsměv na tváři.

Vaše představení vzbudilo na tribunách velký ohlas. České publikum je přitom v tomto ohledu poněkud jiné než severoamerické…

Já jsem z Ottawy, hlavního města Kanady, což je to nejtišší město v Kanadě. Pokud to dokážu rozproudit tam, tak už všude. (smích)

Zdroj: Youtube

Jak dlouho už se věnujete této práci?

Třicet let. Jednoho dne jsem byl na zápase v Ottawě a nikdo nefandil. Byl jsem naštvaný, takže jsem se postavil a začal jsem tancovat. Tehdy tam nebyla žádná velká kostka, žádná zápasová produkce, ale publikum to stejně milovalo. Nakonec mě to dovedlo až sem.

Teď je to tedy vaše povolání na plný úvazek?

Jo, udělal jsem na tom kariéru.

Plánujete se někdy do Česka vrátit?

Doufám, že se vrátím. Miluju, když se můžu dívat, jak se lidé baví. Když je to v nové zemi a v jiné kultuře, tak je to ještě lepší. Byl jsem na NHL, na olympiádě, na juniorském mistrovství, na zápasech Stanley Cupu… Všude. Je zábava dělat zase něco jiného.

Čeští hokejisté zářili v Utkání hvězd NHL. Pastrňák si poté rýpl i do Toronta

Co byla podle vás nejzajímavější akce, na které jste vystupoval?

Určitě olympiáda, US Open, kde jsem vystupoval na centrálním kurtu na zápase Novaka Djokoviće, zápas New York Knicks v Madison Square Garden a potom musím zmínit další mezinárodní akce v Singapuru nebo v Londýně. Jsem opravdu šťastný, že jako chlápek z Kanady můžu bavit lidi po celém světě.

Vraťme se ale ještě k české extralize. Co jste říkal na její úroveň?

Je skvělá. Hraje se rychle, hra je plynulá. Užil jsem si to.

V NHL jste vystupoval v řadě arén, takže se vás musím zeptat – víte, kdo je majitel hokejového Kladna?

Ano. Myslím, že za ta léta jsme na pár jeho zápasech vystupoval. Věděl, že se sem chystám, takže i proto jsem si nechtěl udělat ostudu. (smích) Vystupoval jsem už před spoustou skvělých hráčů. Například v Buffalu byl jeden brankář, nevím, jestli jste o něm slyšeli, Dominik Hašek. Po zápase jsme se potkali v útrobách stadionu, plácnul si se mnou a řekl mi, že jsem odvedl dobrou práci. Musel jsem mu říct, že taky odvedl dobrou práci. (smích)