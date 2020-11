V posledních letech atakoval počet cizinců na extraligových soupiskách hranici osmdesáti hráčů, doba koronavirová ale i v tomhle směru představuje poměrně razantní zásah do zavedených pořádků. Hokejistů ze zahraničí je nyní v Česku o dvacet méně než v minulé sezoně, konkrétně 59. Dominují samozřejmě Slováci.

Zdroj: DeníkZákladní problém ovšem zůstává. „Pořád platí, že k nám může přijít levný cizinec ze Slovenska, za kterého se neplatí žádné odstupné, a klub to vyjde levněji,“ uvedl šéf extraligy Josef Řezníček.

To vede k tomu, že málokdo z přespolních hráčů patří k výrazným hvězdám soutěže. Často jde spíš o pracanty do třetí čtvrté lajny.

Mezi výjimky patří třeba brněnský Peter Mueller. Americký kanonýr patřil k cizincům, kteří hodně těžko nesli nucenou koronavirovou pauzu, a dohodl se tak s Kometou na dočasném odletu domů za velkou louži, kde se mohl připravovat v lepších podmínkách. Teď už je ale opora brněnského útoku zpět, byť jeho dnešní start proti Mladé Boleslavi je nejistý.

„Byl s rodinou zavřený doma, měl o své blízké velký strach. Je na rodinu hodně fixovaný,“ komentoval šéf Komety Libor Zábranský zaoceánský „výlet“ amerického útočníka.

Obavy z koronaviru

Právě obavy z covidu-19 jsou novinou letošní sezony, byť by bylo velmi obtížné přesně vyčíslit, kolik cizinců se rozhodlo z Česka odejít (nebo sem nepřijít) právě kvůli pandemii. Jistě to ale na nižším počtu zahraničních hráčů mělo svůj podíl.

Stejně jako šetření, ke kterému se musely kluby uchýlit. Proto třeba ve Zlíně nenajdeme na soupisce ani jednoho cizince. „Možnosti klubu jsou takové, jaké jsou. Odchody cizinců jsme ale schopni zacelit,“ řekl trenér Robert Svoboda, spoléhající hlavně na odchovance.

Naopak v Litvínově se nachází nejpočetnější cizinecká kolonie hned osm hokejistů. Mezi nimi tři Kanaďané a dva Lotyši. Na hráče ze zahraničí hodně spoléhají také v Třinci a v Pardubicích (po sedmi legionářích), naopak jen po dvou cizincích zaměstnávají Liberec či Plzeň.

Kdo je profesionál? Někde se netrénuje



Zatímco extraliga už se zase vesele hraje, v nižších hokejových soutěžích leckde ani nevědí, zda mají povoleno alespoň trénovat na ledě. Například v druholigovém Chebu se o to hádají klub s městem (majitelem stadionu). Jde o to, kdo je „profík“ a kdo ne.



„My jsme okamžitě připraveni zahájit trénink na ledě,“ říká předseda klubu David Speierl. Město ale hokejisty nechce pustit. „Situace kolem výjimek pro profesionální sportovce je velice nepřehledná,“ uvedl místostarosta Chebu Jiří Černý.



Podle výkladu ČUS je profesionálem každý, kdo má s klubem platnou smlouvu a sport je pro něj výdělečná činnost, a to bez ohledu na výši výdělku. Ve třetí nejvyšší hokejové soutěži sice hráči smlouvy mají, vesměs ale nejde o jejich hlavní příjem. Třeba v Trutnově či ve Znojmě normálně trénují, jinde druholigové kluby prozatím stojí.