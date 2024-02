Hodně nepříjemný moment nabídl pondělní duel hokejistů Plzně a pardubického Dynama. Hostující obránce Michal Houdek v něm tvrdě sestřelil svého bývalého spoluhráče Tima Söderlunda, který musel být okamžitě převezen do nemocnice. Od disciplinární komise pak rázný bek vyfasoval nejvyšší možný trest – stopku na 10 utkání. A v domácím hokejovém rybníčku se rozjela obrovská diskuse. Je tento postih adekvátní? Také o tom se rozpovídali vzácní hosté v dalším díle show Bomby na ledu.

Strach o Tima Söderlunda. Švédského útočníka odváželi v pondělním utkání proti Pardubicím na nosítkách. | Foto: ČTK/Slavomír Kubeš

První okamžiky na plzeňském stadionu vypadaly doslova hrůzostrašně. Pro bezvládně ležícího útočníka Tima Söderlunda, který po vystřelení puku inkasoval obrovskou ránu a při pádu se ještě tvrdě narazil o led, rychle pospíchali příslušníci záchranné služby, aby jej dostali zpět do vědomí.

Naštěstí se všechno obešlo bez větších komplikací a švédský kanonýr je už třetím dnem v péči doktorů a hlavně mimo ohrožení života. Naopak třiadvacetiletý obránce Pardubic si ve středu vyslechl hodně krutý trest. Disciplinární komise v čele s Viktorem Ujčíkem udělila Houdkovi nemilosrdný desetizápasový flastr, tedy nejvyšší možnou sankci v této oblasti.

VIDEO: Brutální faul Houdka? Nejtvrdší možný trest. Jágr dostal další ťafku

Vyhlášenému tvrďákovi nepomohla ani omluva na adresu bývalého spoluhráče, jehož budoucnost na plzeňském ledě je zatím (pochopitelně) neznámá. „Zákrok byl veden bez respektu k protihráči i jeho zdraví,“ stálo mimo jiné v prohlášení pověřené komise. A obrana Dynama tak přijde až do třetího utkání čtvrtfinále play-off o jednoho z důležitých členů kádru.

Tohle byla normální vražda, tvrdí Nedorost

A bylo jasné, že tento verdikt na tvrdý zákrok pardubického beka nezůstane mezi hokejovou veřejností bez odezvy. Zásadní otázka zní: Byl Michal Houdek potrestán adekvátně?

„Podle mě rozhodli naprosto správně. Tady se o ničem jiném než trestu do konce utkání a dalších následcích u komise nemůžeme bavit. Když jsem ten hit viděl poprvé, tak jsem si říkal, že to třeba nebylo tak strašné, ale pak to opakovali a opravdu není třeba nic dodávat. Tohle byla normální vražda,“ má jasno bývalý útočník a nyní expert O2 TV Sport Václav Nedorost.

V hokejové show Bomby na ledu pak jednoznačně vysvětlil, proč se jednalo o zcela likvidační zákrok. „V tomto případě Houdek absolutně nepřemýšlel a vůbec nevěděl, jaké následky tímto zákrokem způsobí. Söderlund navíc přijel ze strany, střílel, takže byl nepřipravený na ten střet. Soupeře tak nemohl vůbec vidět a jakkoliv zareagovat,“ podotkl dvojnásobný juniorský mistr světa.

Brutální faul obránce Michala Houdka:

Zdroj: Youtube

To moderátor pořadu Jakub Koreis, rovněž bývalý extraligový útočník, viděl zákrok pardubického zadáka trochu jinak. „Já si třeba nemyslím, že to byla vražda. Vidím to tak, že mu šel primárně do těla, každopádně je vyšší a má zodpovědnost za to, aby ho netrefil do hlavy. Bohužel hra tělem je o síle a momentu překvapení. A na středu hřiště je zkrátka největší riziko, že ji koupíte,“ pronesl.

„Ale když se podíváme na ten pohyb Houdka, tak tam jel s jednoznačným cílem ho prostě sestřelit,“ zareagoval Nedorost. „Samozřejmě před nějakými patnácti lety byly tyhle zákroky brány ještě jako poměrně čisté, ale tento hit jde úplně proti tomu, co chceme, aby z hokeje vymizelo,“ souhlasil s udělením desetizápasového trestu.

Valábik: V NHL by to tak horké nebylo

Načež diskusi doplnil bývalý slovenský obránce a vyhlášený ranař Boris Valábik. „Za mě by to bylo deset zápasů, pokud by mu trefil hlavu. A to vidíme hned z opakovaného záběru, jestli se jako první pohnula hlava nebo tělo. Takže trest je určitě na místě, už jenom kvůli tomu hitu z nulového úhlu. Nicméně bral bych v úvahu i to, že mu nešel primárně po hlavě,“ řekl čerstvý oslavenec 38. narozenin.

Nechutný zákrok kanonýra. Úderem na hlavu poslal protihráče do nemocnice

Zároveň ale dodal, že za velkou louží by si takový moment tolik pozornosti nevyžádal. „Myslím si, že třeba v Americe by tento zákrok nebyl až tak striktně sledovaný. Dobře víme, že rozdíl v pojímání zámořského a našeho evropského hokeje je razantní.“

U Nedorosta však sehrál důležitou roli i fakt, že tvrdý obránce nebyl na seznamu hříšníků poprvé. „Tohle není zdaleka první prohřešek nebo výstřel Michala Houdka. Je to pořád mladý kluk, který má kariéru před sebou, a jestli si neuvědomí, že takhle nemůže přemýšlet v těchto rozhodujících chvílích, tak bohužel budou přicházet takové tresty,“ zakončil s přesvědčením.

A s tím vzápětí souhlasil i sám Valábik. „Můj největší problém s tímto zákrokem je to, že Houdek se vůbec nesnažil hrát puk. Úplně na něj zapomněl a vypadalo to jako přímá snaha sestřelit soupeře,“ dodal bývalý zadák Atlanty v NHL.