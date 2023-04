Sedm třetin, od úvodního buly takřka šest a půl hodiny a rozhodnutí ve 139. minutě. To jsou základní – a na české poměry neuvěřitelná – čísla čtvrtečního šestého semifinále extraligového play off, v němž hokejisté Vítkovic vyhráli na ledě Hradce Králové 2:1 ve čtvrtém prodloužení a srovnali stav série na 3:3 na zápasy.

Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera (6. semifinále play-off, 13. 4. 2023) | Foto: Petr Kotala

Utkání v době svého trvání překonalo deset let starý tuzemský rekord pátého střetnutí předkola mezi Českými Budějovicemi a právě Vítkovicemi, které ve 114. minutě rozhodl ostravský Peter Húževka.

Jestli si ale myslíte, že o přestávkách mezi jednotlivými třetinami prodloužení, nebo i během hry na samotné střídačce, padaly fórky a srandičky, tak se mýlíte. „Nebylo tam nic takového. Všichni jsme se snažili v hlavách nastavit tak, že se pořád pokračuje. A věřit. Nic víc k tomu asi nebylo,“ uvedl autor historického gólu v čase 138:51, útočník Vítkovic Dominik Lakatoš.

Podobně mluvil i brankář Aleš Stezka. „Chtěli jsme být pozitivně naladění, každý jsme se podpořili, a i když tam lehké srandičky byly, tak v rámci možností, abychom se koncentrovali na zápas,“ přiblížil. Trenéři se snažili hráče spíše povzbudit, než je zatěžovat další vlnou taktiky. „Pokynů slyšeli během série dost, takže bylo to o tom, aby byli fresh,“ odhalil kouč Miloš Holaň.

Fantom Stezka chytil 80 střel. Chceme i druhý rekord, zaznívá z Vítkovic

A že byste se dočkali historek jako ze zámoří, kde se v takových zápasech přiváží pizza a další občerstvení? Omyl. I z reakcí hráčů bylo znát, že kluby v klíčové fázi sezony ani tyto věci nechce pouštět ven. Každopádně pro hokejisty Vítkovic byla situace komplikovanější tím, že byli hosté. Museli proto improvizovat, některé části přivezených zásob docházely, a ve hře údajně bylo, že pokud by duel šel do pátého prodloužení, jelo by se na rychlý nákup.

„No ty kráso, to mi povídejte. Já jsem toho vypil i snědl… Ale to všichni, to je jasné,“ usmíval se Stezka. „Padla i spousta coly a energeťáků, protože to byla prostě potřeba,“ doplnil gólman.

Lakatoš: Doufám, že už rekordy padat nebudou

Jeho kapitánovi takto dlouhé klání spíše vadilo. „Je to o vůli, o morálu, který jsme my i soupeř předvedli. Pro oba to bylo fyzicky náročné, my byli ti šťastnější,“ věděl Dominik Lakatoš. „Doufám, že už žádné rekordy padat nebudou. Maximálně ve vstřelených gólech. Určitě ne v čase,“ usmál se šestadvacetiletý střelec.

Jen pro zajímavost. Ačkoli se semifinálová série hraje na sedm zápasů, tak bylo dosud odehráno díky dlouhým prodloužením celkem 500 minut čisté hry. Pokud bychom to tedy přepočítali na zápasy (jeden má šedesát minut), tak v sobotu v 15.30 hodin se v Ostravar Aréně rozehraje druhá třetina „devátého“ duelu.

Davové šílenství v Pardubicích. Lístky na sedmý zápas semifinále se vyprodaly

A co regenerace? V pátek měli mít hráči podle Miloše Holaně normální trénink. „Tak o tom si ještě po cestě promluvíme,“ vtipkoval ještě v Hradci Lakatoš. „Ale ne, jak trenéři řeknou, tak to bude. Přijedeme, odpočineme si a zase se sejdeme. Určitě si ukážeme nějaké věci, co tam byly, a co musíme zlepšit,“ dodal.

Bude to mít drama dlouhé pokračování, nebo tentokrát si oba týmy vystačí s obvyklou hrací dobou? „Doufám, že bude vyprodaná aréna a že nás lidi poženou. Atmosféru jsme tu měli od našich fanoušků skvělou. Budeme připravení bojovat až do konce. Snad budeme ti šťastnější,“ uzavřel Lakatoš.