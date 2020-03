Něco takového se jen tak nezopakuje, ale i česká extraliga zná případ společného startu otce se synem. V sezoně 2017/2018 v Olomouci váleli zadáci Lukáš a Jakub Galvasovi. Když se v září na chomutovském ledě poprvé postavili vedle sebe dokonce do jedné obranné dvojice, mluvilo se o tom mnohem víc než o výsledku duelu. V nejvyšší soutěži šlo o unikát.

Přirozená pozornost, kterou upoutal jejich rodinný příběh, nebyla tátovi se synátorem úplně příjemná. „Chtěl bych to odbourat a soustředit se na mančaft,“ říkal ostřílený mazák Lukáš Galvas. A tehdy osmnáctiletý Jakub doplnil: „Na tátu volám Galus stejně jako ostatní. Přijde mi to tak lepší, nechci do týmu tahat rodinné věci.“

Cesta do Finska

Galvas starší odehrál v extralize přes tisíc zápasů a před dvěma lety ukončil profesionální kariéru. Už tak zřejmě nedohoní zmíněného Howea jeho mladší syn Tomáš sice také roste ve zdatného hokejistu, ale je mu teprve čtrnáct let. O čest rodinného jména na elitní úrovni tak dbá hlavně dvacetiletý Jakub. Už nakoukl do seniorské reprezentace a má za sebou první (a vydařenou) sezonu ve finském Jukuritu.

Třeba to pro něj bude odrazový můstek do NHL, kde ho draftovalo Chicago. „Šel jsem do Finska, abych se zlepšil jako hráč. Věřil jsem, že mi přestup pomůže do osobní kariéry, a musím říct, že jsem se nemýlil,“ svěřil se Galvas junior v průběhu této sezony.

Ještě než před necelými třemi lety nastoupili spolu s otcem za Olomouc, hráli v extralize i proti sobě. To byl Galvas senior hráčem Třince. Podobný záznam do kroniky soutěže se zatím ještě nikomu jinému nedařil, ale známých dvojic otce se synem má tuzemský hokej k dispozici víc. Bezesporu nejdiskutovanějším (a nejpomlouvanějším) duem jsou dva Vladimírové Růžičkové.

Řeči o protekci

Starší Vladimír se jako hráč i trenér nesmazatelně podepsal pod olympijské zlato z Nagana i tituly mistrů světa. Jeho stejnojmenný syn je vlastně celou kariéru v otcově stínu. O to víc, že slavný táta ho trénoval dlouhá léta ve Slavii a později i v Chomu-tově. Asi nepřekvapí, že Růžička junior slýchal slova o protekci od žákovských let.

„Když jsem byl mladší a někdo mi na ledě řekl něco o protekci, třeba jsem se i urazil. Ale otrkal jsem se, už jsem zvyklý,“ vykládal před lety. O to větší pozornost vzbudilo, když loni svého otce/trenéra poprvé opustil. Navíc odešel do Sparty, kterou Růžička senior (mírně řečeno) nesnáší.

„Je pro mě zklamání, že jde zrovna tam. Ale je to jeho věc,“ komentoval přestup své ratolesti Růžička senior. „S tátou jsem to vůbec neřešil. Je to můj život, moje kariéra a já si ji chci řídit sám,“ ozval se novopečený sparťan.

Pošramocený vztah

Není tajemstvím, že vztah mezi otcem a synem v posledních letech znatelně ochladl. Hlavně poté, co veleúspěšnému trenérovi zemřela manželka a on si brzy našel novou a mladší partnerku, kterou si brzy vzal. I když stranou ponecháme bulvární aspekt, je fakt, že v klanu Růžičků to skřípe.

Bylo to znát i pár dnů po Vánocích, kdy proti sobě otec a syn vůbec poprvé v životě nastoupili. Růžička senior coby trenér Hradce Králové, Růžička junior jako útočník Sparty. Druhý jmenovaný po utkání raději ani nepřišel mezi novináře. Nechtěl rozpitvávat vzájemný vztah, Pražané navíc zápas prohráli. A co řekl otec? „Normální zápas,“ pronesl hradecký kouč lakonicky.