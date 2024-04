Hokejová Sparta vede v semifinálové sérii nad Třincem 3:1 na zápasy, kromě první porážky má ale i další problém. Kapitán Pražanů Michal Řepík v závěru čtvrtého zápasu sekl hokejkou do žeber třineckého Patrika Hrehorčáka a od předsedy disciplinární komise Viktora Ujčíka obdržel trest na dvě utkání. Proti Ocelářům si tak zahraje nejdříve až v případném sedmém duelu.

Michal Řepík | Foto: HC Sparta Praha

Běžela 58. minuta čtvrtého semifinálového zápasu mezi Třincem a Spartou, Pražané prohrávali 1:3 a při hře bez gólmana se snažili alespoň zdramatizovat závěr. Kotouč v útočném pásmu ovšem ztratili a soupeř vyrazil ve dvou proti jedinému bránícímu hráči. Vracející se Michal Řepík chtěl situaci ještě řešit, ale ostrou sekerou z boku zasáhl Patrika Hrehorčáka do žeber.

Domácí kapitán Petr Vrána i tak trefil odkrytou klec, stanovil konečné skóre na 4:1, a zatímco se Hrehorčák svíjel v bolestech na ledě, na ploše kolem něj se rozpoutala pořádná divočina. Filip Chlapík poslal na led Marka Daňa a Michal Kempný odjížděl zkrvavený po bitce s Tomášem Kundrátkem.

Zdroj: Youtube

„Ujížděli nám dva na jednoho, já dobrusloval Patrika Hrehorčáka a chtěl jsem mu seknout do hokejky a zabránit gólu. Hokejka mi vylítla pravděpodobně do jeho žeber, za což bych se mu chtěl omluvit. Momentálně sháním číslo, abych mu mohl osobně napsat,“ kál se bezprostředně po utkání sparťanský kapitán.

Před úterní odvetou už má o trestu jasno. Předseda disciplinární komise Viktor Ujčík mu vyměřil stopku na dva zápasy. Řepík tedy s jistotou přijde o pátý duel s Třincem a pak i o ten šestý, případně o první finále. Třígólový střelec Sparty v play-off může proti rozhodnutí podat odpor.

Touto cestou šel ve stejné sérii i třinecký Daniel Voženílek. Ten nejprve dostal za vražení na mantinel dvouzápasový distanc, ale vzápětí podal odpor a nakonec se obrátil i na odvolací komisi, která zmírnila jeho trest na jediné utkání. Díky tomu se Voženílek mohl na čtvrtý zápas vrátit a pomohl svému týmu k prvnímu vítězství.

Pražané tak momentálně vedou v sérii 3:1 na zápasy a už v úterý od 18:30 se budou snažit udělat poslední krok k postupu do finále na domácím ledě. Pokud zvítězí Oceláři, přesune se semifinále ve čtvrtek do Třince. Případný sedmý zápas by byl na programu v sobotu opět na ledě pražské O2 areny.