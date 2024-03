V posledních týdnech se z toho na domácích stadionech pomalu stává tradice. Stále větší množství extraligových zápasů končí následnou dohrou u disciplinární komise, která rozdává hráčům dodatečné tresty doslova na počkání. A s příchodem play-off tento nepříliš oblíbený trend ještě zesílil. Nicméně při zpětném pohledu na vyhodnocování jednotlivých zákroků si musí někteří fanoušci připadat jako v říši divů.

Hromadná potyčka mezi střídačkami ve čtvrtfinále mezi Spartou a Libercem | Foto: ČTK/Šimánek Vít

Pokud by se po letošní sezoně rozdávaly ceny pro nejvytíženější zaměstnance, v kancelářích Disciplinární komise hokejové extraligy by si rozhodně zasloužili nejedno vyznamenání. Přísný trend, který do nejvyšší soutěže vtiskl sbor v čele s předsedou Viktorem Ujčíkem, totiž zavedl v domácím prostředí zcela nové pořádky.

Začít můžeme například u podivných rádoby faulů na rozhodčí, kdy se hráči museli dostavit na kobereček disciplinárky po jakémkoliv střetu s muži v pruhovaném. A bylo úplně jedno, jestli se zrovna jednalo o úmyslný či neúmyslný zákrok. Komise to vždycky ohodnotila jako „fyzické napadení rozhodčích“ a s následnými tresty rozhodně nešetřila.

Hříšník Houdek? Byla to vražda, tvrdí Nedorost. Valábik: Nešel primárně po hlavě

Za tyto přestupky pykali například i litvínovský kanonýr Ondřej Kaše nebo zkušený útočník Rytířů Michael Frolík. Jenže už tehdy byl problém v tom, že z pohledu předsedy Ujčíka chyběl jasně nastavený metr. Zatímco třeba v Liberci se trestalo dvouzápasovým distancem, na Kladně to o dva dny později byla z nějakého důvodu stopka rovnou na čtyři duely.

Nebylo se tak čemu divit, že řada extraligových hráčů, trenérů, ale také funkcionářů se v tom pomalu začala ztrácet. Především ti, kteří si v kariéře prošli tvrdou zámořskou školou, kde po takových srážkách hokejistů s rozhodčími ani neštěkne pes.

Zasedání komise? Jako čaj o páté

Po chvíli jistého klidu však přišla nová éra suspendací. Tu odstartoval tvrdý zákrok pardubického zadáka Michala Houdka, který v duelu proti Plzni nevybíravě sestřelil švédského útočníka Tima Söderlunda. Za tento faul, jenž v hokejovém rybníčku spustil až nevídanou vlnu emocí, nakonec vyfasoval nejvyšší možný trest v podobě desetizápasové stopky.

A disciplinární komise v ten moment zároveň vytvořila jednoznačný precedens pro všechny. Uděláš něco podobného? Tak se připrav, že budeš pykat. Netrvalo dlouho a z dodatečných zasedání pověřených činovníků se skutečně stal takový tradiční čaj o páté.

Tresty za napadení sudích? Žádný úmysl, řešme jiné problémy, shodují se legendy

Od tohoto trendu se samozřejmě neuhnulo ani v průběhu play-off, kdy fanoušci jednotlivé tresty už ani nestíhají zaznamenávat. „Pokračujeme tu v trendu naprosto zbytečných suspendací, kdy hráči, kteří jsou vyloučeni do konce utkání, následně dostávají další nepochopitelné tresty u disciplinárky,“ má jasno bývalý útočník a nyní expert Jakub Koreis.

Velice často také dochází k tomu, že výše jednotlivých trestů se odvíjí od předchozích zákroků, na nichž komise staví své další závěry. „Mohli jsme to vidět třeba u nedělního hitu brněnského Jana Ščotky. Byl tu nastavený nějaký precedens dřívějším faulem a jelikož to vypadalo trochu podobně, automaticky vyfasoval stejný trest. Za mě navíc zbytečně vysoký,“ dodal.

Koreis: Trest pro Flynna? Největší nesmysl

Snad nejvíce se rozebíral sobotní zákrok libereckého Oscara Flynna na sparťanského obránce Michala Moravčíka. Za ten obdržel forvard Bílých Tygrů rovnou čtyřzápasovou stopku.

Ještě vyšší trest než před nedávnem útočník Plzně Jakub Lev, který však v předkole narazil obránce Litvínova Jakse mnohem přísněji.

„Pro mě je celá situace okolo Flynna úplně největší nesmysl a upřímně už nevím, čeho se mám chytit. Je to totální chaos. Celá disciplinárka, nebo jestli je to pouze Viktor Ujčík, rozhoduje naprosto nepředvídatelně a nejde v tom najít žádný klíč,“ štve bývalého hráče Komety či Sparty.

Nebezpečný zákrok a hromadná bitka. Snad bude Moravčík v pořádku, zní z Liberce

Na základě pondělního zasedání extraligové disciplinárky byla ovšem zastavena činnost hned třem hráčům. Kromě Flynna bude pykat již zmiňovaný Jan Ščotka, který vynechá tři zápasy, a Martin Havelka bude zase Litvínovu chybět v jednom duelu.