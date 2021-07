David Kaše (Philadelphia Flyers → HC Sparta Praha)

Hokejový útočník David Kaše se stal čerstvou posilou Sparty.Zdroj: Jakub Pláteník / HC Sparta Praha

Když před čtyřmi lety opouštěl Chomutov, byla mu předvídána velká budoucnost. Skvěle se rozehrál ve švédské Moře a odcestoval do zámoří. Avšak tam tvrdě narazil. Tři roky se marně pokoušel o místo ve Philadelphii, nakonec stihl v nejlepší hokejové lize světa odehrát pouze sedm zápasů. Na farmě se zkrátka necítil dobře a definitivně se rozhodl vrátit zpět do Česka. „Věříme, že svým stylem zapadne do našeho týmu,“ pronesl sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

V loňském roce se blýskl v dresu Karlových Varů, nyní po něm šáhla pražská Sparta. A posila to je opravdu znamenitá. „Byli jsme v kontaktu už delší dobu. Chtěl jsem jít zkrátka někam, kde mohu bojovat o úspěchy,“ uvedl Kaše. Už to nebude strach o místo v sestavě, nyní bude muset čtyřiadvacetiletý kanonýr zaujmout zcela odlišnou pozici v kabině. A že přichází ve správný čas, čekání fanoušků Sparty na mistrovský titul trvá totiž již více než sedmnáct let.