Daniel Gazda (Kometa Brno)

Daniel GazdaZdroj: se svolením HC Kometa Brno

Druhý nejlepší střelec aktuálně šestého celku domácí nejvyšší soutěže? Asi budete malinko překvapeni, ale po americkém snajprovi Stevu Mosesovi je to právě šestadvacetiletý zadák z Valašska, který svými ofenzivními příspěvky zastiňuje od začátku sezony většinu brněnských útočníků. Do jihomoravské metropole přišel před sezonou za prvním velkým angažmá, zatím však v modrobílém dresu působí až na malé výjimky v obranném pásmu naprosto přesvědčivě.

Hokejovými všeználky mu bývá vytýkána právě nedostatečná schopnost v zadních řadách, směrem dopředu už je to ale úplně jiný příběh. Jeho přesné rány od modré čáry zdobí většinu přesilových her Komety, co zrovna zapomene v obraně, velice rychle zase vykompenzuje jinde. V nároďáku už si pár startů odkroutil před dvěma lety, letos mu však ofenzivní pověst mezi nabitou konkurencí na pozvání do Rulíkovy kabiny vyvolených (zatím) nestačila.