Hokejové Kladno reagovalo na zranění své brankářské jedničky Adama Brízgaly a do svého týmu přivedlo zkušeného slovenského gólmana Júlia Hudáčka. Za angažování hráče, který po začátku války na Ukrajině odešel do KHL, nyní schytává klub Jaromíra Jágra kritiku ze všech stran. Na sociálních sítích mu spílají novináři, bývalí hráči i jeho vlastní fanoušci.

Július Hudáček v dresu Kladna. | Foto: Rytíři Kladno

„Pro nás je rozhodující hráčova výkonnost,“ uvedl pro Deník po Hudáčkově angažování tiskový mluvčí klubu Jaroslav Keimar. Asi všichni v Kladně ale museli tušit, že za přivedení pětatřicetiletého gólmana se na Rytíře snese kritika.

„Evidentně by se Rytíři Kladno upsali i peklu. Smutný, že máme v Česku kluby, který mají morálku na úrovni ploštice,“ opřel se do klubu Jaromíra Jágra novinář Pavel Ryšavý z deníku Sport. A na sociální síti Twitter nebyl zdaleka jediný, kdo se k čerstvému podpisu hokejového Kladna vyjádřil.

„Jsem rád, že KlaDNO dostálo svého jména. Nejlepší by bylo, kdyby spadli, to je fakt strašná ostuda. Snad bude dělat tu svoji Hudyshow jako v Rusku. Mrzák,“ napsal na stejné platformě Ondřej Chramouský.

„Vždycky jsem býval k Jágrovi shovívavější kvůli jeho neuvěřitelné kariéře, ale angažování Hudáčka je neomluvitelný. Snad Kladno konečně spadne,“ přidal se i známý fanoušek fotbalové Sparty, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou Vory.

Kromě hokejových fanoušků a novinářů se k celé situaci vyjádřili na sociálních sítích i bývalí hráči. „Tohle prostě není dobrý,“ napsal stručně současný expert Jakub Koreis, který už v minulosti hlasitě vystupoval proti hráčům, kteří působili během války na Ukrajině v Rusku.

„Po dnešních zprávách z Kladna bych nechtěl být v kůži Vorase. Smutný a nerozumím. But shit happens, špatný start do 2024,“ napsal na svém profilu trojnásobný vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina, který v minulosti byl Jágrovým spoluhráčem v Pittsburghu.

Voráček na zápase chyběl

Právě Jakub Voráček, který v průběhu sezony přišel vypomoci Rytířům na střídačku jako mentor se specializací na přesilovky, ale na prvním zápase po Hudáčkově příchodu chyběl. Podle oficiálního vyjádření z klubu za tím byly rodinné důvody. Řada hokejových fanoušků za Voráčkovou absencí na střídačce přesto vidí spojitost s příchodem slovenského brankáře. Někdejší hráč NHL totiž v minulosti veřejně deklaroval, že on by do Ruska hrát nešel.

Angažování Hudáčka ale nevzbudilo nesouhlas a kritiku jen mezi fanoušky ostatních týmů, ale také mezi příznivci Rytířů.

„Tak ty prohry člověk nějak přežije, ale angažování tohohle morálního mrzáka? Tenhle člověk už neměl v civilizované Evropě dostat práci nikde a my zase budeme za klauny. Hlavně že po začátku války děláme šaškárnu na podporu Ukrajiny v O2 aréně – celý management jsou jenom pokrytci a neschopní jako bonus,“ rozčílil se na Facebooku fanoušek Ondřej Hradecký.

„Konec, čau, nazdar. Je*u na vás, budu raději chodit do toho divadla,“ přidal se fanoušek Petr Bárta.

„Někdo by měl panu majiteli připomenout, proč celou kariéru nosil číslo 68. Angažovat tento dobytek je buď špatný vtip, nebo ukázka totální mentální retardace,“ přisadil si na Facebooku klubu Jakub Karásek.

Paradoxem je, že Hudáček naposledy nastoupil proti Kladnu na konci sezony 2021/22 v dresu Sparty ve speciálním zápase věnovaném podpoře napadené Ukrajiny. Slovenský gólman tehdy pomohl vychytat výhru 4:1 a na pozápasovou děkovačku si s sebou vzal i ukrajinské děti, které dostaly pozvánku na zápas. Už v další sezoně se ale proháněl po ledě ruských týmů.

Jak je patrné z reakcí na internetu, čeští fanoušci mu to nezapomněli.