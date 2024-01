Přesně týden po začátku svého dvoudenního angažmá u kladenských Rytířů se hokejový brankář Július Hudáček vyjádřil ke kauze, která odstartovala po jeho podpisu v extralize. V otevřeném dopisu promluvil o svém působení v KHL, odmítl, že by jakýmkoliv způsobem vyjádřil podporu ruskému režimu, a opřel se do bývalého hráče a současného experta Jakuba Koreise a bývalého předsedy představenstva Dukly Trenčín Miloše Radosy. Situaci prý bude pětatřicetiletý slovenský gólman řešit i právní cestou.

Július Hudáček v dresu Kladna. | Foto: Rytíři Kladno

„V souvislosti s událostmi posledních dní a negativní mediální kampaní, která je proti mně vedená, chci tímto stanoviskem uvést věci na pravou míru a vyvrátit ty nejhorší lži a nesmysly. Činím tak zejména kvůli svojí rodině a svým dětem, ale i s ohledem na kohokoliv jiného, kdo by se mohl v podobné situaci velmi lehce ocitnout,“ uvedl Hudáček v úvodu svého otevřeného dopisu.

„Chci důrazně prohlásit, že jsem a vždy jsem byl úplně jednoznačně proti válce na Ukrajině. Stejně tak chci úplně jednoznačně zdůraznit, že jsem nikdy verbálně, ani žádným jiným gestem, ani ničím jiným nevyjádřil podporu ruskému režimu. To je holý fakt a snaha podsouvat mi cokoliv jiné je účelová manipulace,“ vzkázal v další části svého prohlášení.

„Přesto jsem se bohužel stal obětí nenávistné kampaně, ve které si lidi typu pana Koreise či Radosy vybíjejí svoje frustrace na mé osobě a pod zástavou strážců falešné morálky ničí životy a kariéry normálních hokejistů. Kdyby šlo jen o mě, asi bych nad tím mávl rukou. Já jsem svým působením dokázal, že hrát hokej umím, že se vždy biju za svůj tým, na ledě i mimo něj odevzdávám to nejlepší, co ve mně je, a hlavně ctím zásady fair play. Ve sportu i v životě,“ doplnil slovenský gólman, který před několika dny podepsal smlouvu v německém Frankfurtu.

Celou kauzu odstartovalo Hudáčkovo angažmá v extraligovém Kladně, kam přišel slovenský brankář při zranění gólmanské jedničky Adama Brízgaly. Proti podepsání zkušeného brankáře se ale vymezila řada osobností z hokejového prostředí i samotní fanoušci, kteří nesouhlasili s tím, aby v jejich týmu působil brankář, který odešel po začátku války na Ukrajině hrát do KHL.

„Je to ještě absurdnější, protože v roce 2022 jsem odešel hrát do Kazachstánu do týmu Barys Astana. Kazachstán je samostatným státem, Astana jeho hlavním městem. Samozřejmě klub hraje v soutěži KHL i proti množství ruských klubů. Jde ale o kazašský klub a můj život v Kazachstánu. Jestli je tohle důvod k veřejnému lynčování, potom si myslím, že svět není v pořádku,“ napsal Hudáček.

Jemu mnozí vyčítali jeho vyjádření na adresu KHL, o které mluvil jako o nejlepší soutěži. V rozhovorech navíc zmiňoval, že by se do ní znovu chtěl vrátit. Řadu fanoušků podráždilo i to, že sám Hudáček byl v předminulé sezoně součástí charitativního zápasu na podporu Ukrajiny, ale už v dalším ročníku předváděl svoje děkovačky v KHL, v níž několik klubů vyjádřilo podporu ruské armádě.

„Osobně znám mnoho lidí, kteří i v aktuální situaci pracují v Rusku – doktoři, učitelé, právníci a podnikatelé. Sice nejsou pod takovým mediálním lynčem jako my hokejisti, ale byl bych velmi nerad, kdyby například doktor, který léčí pacienty v Rusku, byl vyhozený z práce, když se po nějaké době vrátí na Slovensko nebo kamkoliv jinam,“ připojil ve svém dopisu Hudáček a vybídl novináře a odborníky, aby raději šířili pozitivní věci.

„Původně jsem chtěl nad celou touto podivnou mediální kauzou mávnout rukou a nekazit si čas podobnými toxickými fanatiky, jako jsou pan Koreis nebo Radosa. Ale potom, co přišla s pláčem domů i moje malá dcera, jsem svoje rozhodnutí změnil a rozhodl se bránit. Jak tímto veřejným prohlášením, tak i právní cestou,“ uvedl Hudáček závěrem s tím, že vysouzené peníze věnuje na dobročinné účely.

Aféra, která rozhýbala nejen české hokejové prostředí, odstartovala minulou středu, kdy Rytíři Jaromíra Jágra oznámili domluvu se slovenským brankářem. Večer pak Hudáček byl na střídačce Kladna jako dvojka, ale do hry nezasáhl. Už o dva dny později ale kladenský klub i pod tlakem veřejnosti od svého rozhodnutí ustoupil a s Hudáčkem ukončil spolupráci.

Slovenský gólman se jen o několik dní později dohodl v německém Frankfurtu a Rytíři sáhli po brankářské náhradě za Brízgalu do Lotyšska, odkud přivedli pětadvacetiletého Marekse Mitense. Ten však s klubem zatím jen trénuje a o podpisu smlouvy s ním klub dosud neinformoval.