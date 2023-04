Hokejisté Třince prohráli páteční 4. semifinále play-off extraligy s Pardubicemi 0:2 a série, která pokračuje v pondělí na ledě Východočechů, je srovnaná na 2:2. Rozdílový gól vstřelil na začátku třetí třetiny Lukáš Sedlák. Pojistku přidal v čase 59:55 do prázdné branky Tomáš Hyka. Gólman hostů Roman Will kryl všech 31 střel a připsal si druhé čisté konto v letošních vyřazovacích bojích.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 0:2 (Extraliga - 4. semifinále play-off extraligy, 7. 4. 2023) | Foto: Petr Rubal

„Dopadlo to, jak to dopadlo. Ve sportu to tak bývá, že někdy hrajete dobře, podáte dobrý výkon a bohužel prohrajete,“ řekl na úvod hodnocení napínavého duelu trenér Třince Zdeněk Moták. „Vytvořili jsme si v zápase několik gólových příležitostí, bohužel jsme je neproměnili. Byl to skvělý zápas, možná mimořádný. Prohráli jsme ho a musíme jít dál,“ dodal Zdeněk Moták.

„Jsme opravdu rádi, že jsme sérii srovnali. Pokud bychom prohrávali už 1:3, nebylo by to nic příjemného,“ prohlásil kouč Pardubic Radim Rulík. „Kluci nechali na ledě úplně všechno. Předvedli jsme maximálně bojovný výkon a vracíme se do Pardubic za stavu 2:2,“ doplnil trenér Dynama.

Kdo dá první gól, vyhraje

Stejně jako v předchozích třech utkáních série platilo, že kdo dá první branku, tak vyhraje. „Věděl jsem, že rozhodne jeden gól. Naštěstí jsme ho dali my. Třinec hrál dobře, hlavně v přesilovkách byl velmi silný. Vše jsme ale ubránili a vyhráli,“ uzavřel Radim Rulík.

Třinec – Pardubice 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Branky a nahrávky: 44. L. Sedlák (Hyka, Cienciala), 60. Hyka (Cienciala, Čerešňák). Rozhodčí: Pražák, Kika – Rampír, Axman. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:2.



Třinec: Kacetl – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Čukste – M. Růžička, Marcinko, Svačina – Kurovský, Vrána, Nestrašil – Dravecký, Voženílek, Hudáček – Hrňa, M. Roman, Chmielewski. Trenér: Moták.



Pardubice: Will – Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála, Hrádek – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna, R. Kousal – Vondráček, A. Musil, Mandát – Paulovič, Rákos, Říčka. Trenér: Rulík.