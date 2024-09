HC Sparta Praha - Oceláři Třinec 3:0

Že porážka v prvním kole nic neznamená, musí doufat hokejisté Třince. Ti totiž v cestě za obhajobou mistrovského titulu zakoplni hned na úvod, kdy si na nich smlsla pražská Sparta. Pražané skórovali hned v první minutě, v závěru zápasu pak dvěma góly vítězství potvrdili.

Branky a nahrávky: 1. Salomäki (Lajunen, Moravčík), 53. Irving (P. Kousal, Krejčík), 57. Irving (Horák, Chlapík). Rozhodčí: A. Jeřábek, Ondráček II - Ondráček I, Lhotský. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 10 185. Sparta: Kořenář - Kemiläinen, Moravčík, Mikliš, Krejčík, Irving, Mašín, Tůma - Chlapík, Horák, Hyka - P. Kousal, O. Najman, K. Hrabík - Forman, Lajunen, Salomäki - D. Vitouch, O. Hrabík, Ton. Trenér: Gross. Třinec: Mazanec - Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mrtka, Marinčin, Jank - Daňo, Cienciala, L. Hudáček - Kurovský, P. Vrána, Hrehorčák - Addamo, Sikora, Teplý - Dravecký, Čacho, Walega. Trenér: Moták.

Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno 5:1

Souboj Romana Červenky v domácím dresu a Jaromíra Jágra v barvách kladenských Rytířů přilákal do pardubické arény bezmála deset tisíc diváků. A spokojenější odcházeli ti domácí. Srovnání dvou zkušených hokejistů sice skončilo nerozhodně, oba si připsali po jedné asistenci, celkově však měli navrch Pardubičtí, kteří Středočechům na cestu přibalili pět branek.

Branky a nahrávky: 8. Smejkal (Sedlák, Červenka), 19. R. Kousal (Radil), 29. Kaut (R. Kousal), 31. Sedlák (Červenka), 48. Kaut (Čerešňák) – 43. Filip (Jágr, Pytlík). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Hynek, Svoboda. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 9982. Pardubice: Will – Hájek, Čerešňák, Dvořák, Šustr, Vála, D. Musil, Houdek – Smejkal, Sedlák, Červenka – Radil, R. Kousal, Kaut – Paulovič, T. Zohorna, Herčík – Mandát, Poulíček, Vondráček. Kladno: Brízgala – Ticháček, Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Nemčík, Hanousek, R. Jeřábek – Tralmaks, Hults, M. Procházka – Smoleňák, Melka, Jarůšek – Jágr, Filip, Pytlík – S. Redlich, Bláha, Strnad – Straka.

Motor České Budějovice - Energie Karlovy Vary 3:0

Karlovarští se na jihu Čech drželi téměř do poloviny zápasu, než skóroval Beránek. Ještě do druhé sirény ale přidal gól Gulaš, v posledním dějství pak pečetil Ordoš a Karlovarští si budou na první letošní body počkat minimálně do druhého kola.

Branky a nahrávky: 29. M. Beránek (M. Doudera, Kachyňa), 40. Gulaš (Reilly, O. Kovařčík), 59. Ordoš (M. Doudera, Valský). Vyloučení: 3:2, využití: 1:0. Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Zíka, Thuma. Diváci: 6095. Motor: Klouček – Kachyňa, M. Doudera, Reilly, Štencel, Kubíček, Pýcha – Gulaš, Kondelík, Ordoš – M. Beránek, Pech, Olesen – F. Přikryl, Koláček, O. Kovařčík – Valský, Toman, Kubík. Trenéři Čihák a Hanzlík. K. Vary: Frodl – Jaks, Mamčics, D. Mikyska, Reunane, Šalda, D. Moravec, Plutnar – O. Beránek, Ilomäki, Jiskra – Kružík, Salsten, Gríger – Sapoušek, Černoch, Číhař – Koffer, Šír, Redlich. Trenéři Patera a Moravec.

BK Mladá Boleslav - HC Olomouc 4:2

Dlouho to vypadalo, že si Hanáci z Mladé Boleslavi odvezou všechny body. Dvěma slepenými góly z první třetiny totiž vedli 2:0. Jednobrankový náskok drželi ještě v úvodu druhé části, pak však vyrovnal Skalický a v poslední pětiminutovce strhli vítězství na stranu mladoboleslavských hokejistů Jánošík a Lakatoš.

Branky a nahrávky: 25. Z. Doležal (Jánošík, F. Pavlík), 44. Skalický (Fořt), 55. Jánošík, 59. Lakatoš (Fořt) - 15. Fridrich (Rašner, Nahodil), 16. P. Musil (Orsava, Sirota). Rozhodčí: Mejzlík, Květoň - Frodl, Kajínek. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 3018. Mladá Boleslav: D. Furch - A. Čech, Pyrochta, Lintuniemi, Gewiese, F. Pavlík, Jánošík, Havlín - Lakatoš, Fořt, Skalický - Z. Doležal, Hradec, Buchtele - Rekonen, Čajka, Junttila - J. Stránský, Závora, Dvořáček. Trenér: Král. Olomouc: J. Sedláček - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Řezníček, Rašner, Škůrek - Orsava, P. Musil, J. Káňa - Navrátil, Kusko, Kunc - Kohout, Nahodil, Fridrich - Doktor, J. Knotek, Anděl. Trenér: J. Tomajko.

Vítkovice Ridera - Škoda Plzeň 2:3

Dvakrát vedli, nakonec se však z plného bodového zisku radovat nemůžou. Plzeňští hráči totiž ve Vítkovicích dokázali nejen dvakrát srovnat, nakonec jim dokonce v prodloužení vystřelil bod navíc Merežko.

Branky a nahrávky: 13. Abdul (Nellis, Košťálek), 31. Nellis (Yetman, Abdul) – 21. Simon (Klepiš, Rubins), 52. Mertl (Archambault, Zámorský), 62. Merežko (Holešinský). Rozhodčí: Mrkva, Šír – Hlavatý, Rožánek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:2. Střely na branku: 31:38. Diváci: 4 925. Vítkovice: Klimeš – Percy, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš, Marcel, L. Kovář – Abdul, Yetman, Nellis – Bambula, Barinka, Zdráhal – Roberts Bukarts, Hladonik, Rihards Bukarts – Kalus, Claireaux, Lednický – Hašek. Trenéři: Bruk, Wojnar a Trnka. Plzeň: Malík – Rubins, Zámorský, Malák, Merežko, Skok, Kvasnička, Dujsík – Schleiss, Simon, Holešinský – Klepiš, Lalancette, Archambault – Söderlund, Urban, Rohlík – Indrák, Mertl, Matýs – Hauser. Trenéři: Jandač, Veber a Pletka.

Verva Litvínov - HC Mountfield 4:2

Stejný výsledek jako v Mladé Boleslavi se zrodil i v Litvínově. Hosté sice vedli, ale náskok jim vydržel jen tři minuty. Pak už se do střeleckých statistik zapisovali především Litvínovští. V závěru pak ještě korigoval Pour.

Branky a nahrávky: 13. Gut (Polášek), 30. Gut (Sukeľ), 47. Czuczman (Pekař, Zeman), 55. O. Kaše – 10. Jergl (Miškář, Blain), 59. Pour. Rozhodčí: Zeliska, Šindel – Šimánek, Hnát.

Vyloučení: 6:9. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 28:28. Diváci: 4 562. HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Zeman, Baránek, McIsaac, Zile, Polášek, Czuczman, Baláž – Sandberg, Sukeľ, Koblasa – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Pekař, Gut, Maštalířský – Havelka, Jícha, Jurčík. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí. Mountfield HK: F. Novotný – Blain, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk, Pavelka, Mudrák – Jergl, Batna, Perret – Miškář, Tamáši, R. Pavlík – Šťastný, Estephan, Dmowski – Pour, Štohanzl, A. Novotný. Trenéři: T. Martinec, Hamara, Frühauf.

Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 1:2

Dva góly v úvodních sedmi minutách nasměrovaly liberecké hráče k zisku tří bodů z horkého brněnského ledu. Kometa sice necelé tři minuty před koncem dokázala ještě duel zdramatizovat, na první bodový počin do extraligové tabulky to ale nestačilo.