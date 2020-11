Koronavirová pauza někdy píše hodně zvláštní příběhy. Co by měli říkat třeba legionáři ze zámoří, kteří si plácli s některým z extraligových klubů, aby na podzim kvůli opožděnému startu NHL nezůstali bez hokeje? Stihli se párkrát sklouznout a přišel nucený odpočinek, okořeněný tréninkem ve vysloveně partyzánských podmínkách.

Příklad? Spartu koncem září posílil Filip Chlapík. Třiadvacetiletému útočníkovi vypršela smlouva s Ottawou a chtěl pomoci klubu svého srdce. Jenže před uzavřením nejvyšší soutěže stihl jen tři zápasy a jeden gól. Sotva se začal sehrávat s novými parťáky, přišla pauza. A teď už se Chlapík v Kanadě dohodl na nové smlouvě a zřejmě bude muset sparťanskou kabinu, v níž se moc neohřál, zase opustit…

„Do pátku můžu trénovat ve Spartě, pak se uvidí,“ vylíčil mladý forvard. Extraliga se přitom spustí nejdřív o víkendu. „Byl bych šťastný, kdybych tu mohl odehrát další zápasy, ale musí se domluvit všechny strany,“ dodal s tím, že o jeho dalším osudu teprve jedná agent se zámořským klubem. „Spartě jsem vděčný, že jsem tu mohl trénovat i hrát.“

Lepší než posilovna

Chlapík si alespoň stihl užít nevšední atmosféru tréninků pod širým nebem na otevřeném kluzišti v Dobříši. Právě díky dřině ve stínu šumících stromů, bezstarostně shazujících listí mezi bruslící hokejisty, se teď může (nejen) Sparta v relativně krátkém časovém úseku dostatečně připravit na vymodlený restart extraligové sezony.

„Vzhledem k situaci šlo o skvělé řešení. Nikoho samozřejmě nebavilo dojíždět a trénovat v takových podmínkách, ale byli jsme šťastní, že jsme alespoň na ledě. Je to lepší, než jen chodit do posilovny,“ zhodnotil Chlapík dobříšské intermezzo.

Na stejné ledové ploše jako sparťané se činila i konkurenční Slavia. Ta působí v první lize, ve které je situace složitější než o patro výš. Opětovné spuštění soutěží je podmíněno důsledným a co nejčastějším testováním na covid-19, což ovšem poněkud leze do peněz.

Chudá nižší soutěž

V extralize se prostředky na dvojí až trojí testování týdně zřejmě najdou (byť generální manažeři okázale naříkají nad novým výdajem), ale co Chance liga? Navíc bez příjmů ze vstupného?

„To je otázka, máme tam osmnáct týmů a ekonomická situace je tam složitější než v extralize,“ uvedl svazový šéf Tomáš Král s tím, že v nejbližších dnech se bude jednat o dalšímu postupu.

I tak slávisté dělají všechno možné, aby byli nachystáni na sto procent. „Být na ledě je pro nás nejpřirozenější. Kdyby člověk z ledu na měsíc vypadl a pak by šel po pár trénincích na zápas, bylo by tam velké riziko zranění,“ upozornil ostřílený veterán Marek Tomica.

Už v sobotu proti Dynamu?

Pokud jde o extraligu, do ostré akce se může jít už tuto sobotu. Sparta by pak v dohrávce pátého kola přivítala Pardubice, ovšem pražský klub to během včerejšího večera ještě oficiálně nepotvrdil. Vše bude záležet na výsledku dnešního jednání Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Probrat se toho musí hodně. Budou týmům stačit tři dny tréninku před prvním zápasem? Jak přesně se bude testovat, co všechno budou muset kluby dodržovat? Bude stačit levnější varianta testů, a jak staré musí být jejich výsledky?

„Jednáme o tom a očekáváme odpověď od hlavní hygieničky a lidí z epidemiologického oddělení. Čekáme na další dokumenty, které nás navedou na to, jakým způsobem zápasy za přísných hygienických podmínek zorganizovat,“ uvedl ředitel extraligy Josef Řezníček.

Jisté je jedno: návrat „normálních“ podmínek je v nedohlednu. Improvizace z hokeje jen tak nezmizí…