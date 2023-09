Nejen v Litvínově rozebírají podobu dresu hokejového klubu. O pozdvižení se před startem nového ročníku hokejové Tipsport extraligy postarali na západě Čech. Karlovy Vary představily nové dresy, se kterými budou brázdit v nové sezoně stadiony. Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Důvod? Mimo jiné i ten, že se na zadní straně "schovává" jedna reklama.

Karlovarská Energie představila dresy pro nový ročník Tipsport extraligy. | Foto: HC Energie Karlovy Vary

Kontroverzi přináší fakt, že finanční příspěvky do klubové kasy přitečou i od řetězce obchodů Erotic City. „Že by s novým sponzorem konečně program o přestávkách, který udrží fanoušky v pozoru,“ s nadsázkou komentoval na oficiálním účtu Karlových Varů na Facebooku netradičního sponzora Energie Jan Zýka.

„Co se asi tak bude střílet mezi fanoušky o přestávkách?“ přidával Vojtěch Dušák. „Dresy krásný, jsem ráda, že lvíček zůstal. Nicméně se dnešním dnem přestávám smát HC Billa Praha, protože sex shop je mnohem horší,“ stálo v dalším příspěvku od Zelinářství u Papriky.

„Když neuspokojí hráči, uspokojí fanoušky aspoň slevová kartička do Erotic City,“ stálo v příspěvku Petry Pánkové.

Mela kolem dresů se však strhla také na twitteru Energie. „Litvínov se sice snažil, ale soutěž o nejpozoruhodnějšího sponzora vyhrají pravděpodobně Karlovy Vary. Doufám, že součástí sponzoringu jsou také věcné ceny věnované do přestávkové soutěže pro diváky,“ hodnotil nový desing karlovarských dresů publicist Jiří Vítek.

Naopak pochvalu zaznamenala Energie za nové dresy v zahraničí. „Senzační, nejlepší dresy všech dob. Velmi dobře vyrobené. Velká pochvala reklamní agentuře a designérovi,“ vzkazoval z Německa Sebastian Arnold. Co se týká extraligy, tak to však není jediná reklama, která řádně poškádlila hokejovou veřejnost.

„Kluci já bych neřešil Erotic, vždyť rozhodčí mají na zadku Prostenal,“ připomněl Dan Novotný sudí, kteří mají na svém outfitu také velmi zajímavou reklamu.

Jestli se chtěla Energie novou kolekcí dresů ještě více zapsat do povědomí veřejnosti, tak se ji to povedlo. A jestli to byl promyšlený tah, tak to za odvahu, palec nahoru.

