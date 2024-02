Konec přestupového období v nejvyšší domácí soutěži vypadal tak trochu jako divoká jízda na horské dráze. Zejména poslední lednový den dal generálním manažerům extraligových klubů pořádně zabrat, přestože ta nejžhavější posila byla fanouškům představena už v neděli. Řeč je samozřejmě o vyhlášeném kanadském tvrďákovi Zacku Kassianovi, který se minimálně do konce sezony upsal pražské Spartě. Bude však tento bývalý parťák hvězdného Connora McDavida v bojích o titul opravdu přínosem?

Čerstvá posila pražské Sparty Zack Kassian. | Foto: se svolením HC Sparta Praha

Přes 700 startů v nejslavnější hokejové lize světa. Několik let strávených v Edmontonu po boku slavného dua McDavid-Draisaitl. A k tomu desítky rozdaných hitů i pěstních soubojů. Taková je vizitka kanadského těžkotonážníka Zacka Kassiana, jenž se bude ve zbytku letošní sezony prohánět po tuzemských stadionech.

Sparta po třech prohrách zabrala. Její probuzení odnesl mistrovský Třinec

Na první dobrou trefil management pražské Sparty hotový jackpot. Přivést do extraligového kolotoče chlapíka, který by o letitých zkušenostech v zámořské NHL mohl klidně sepsat vlastní knihu, tomu se říká majstrštyk. A je dost možné, že aktuálně druhý celek tabulky tímto krokem obsadil s výhledem do play-off jednu z klíčových pozic v sestavě.

Nad novým strážcem sparťanských ikon však i přesto visí několik otazníků. Třiatřicetiletý ranař totiž v letošní sezoně neodehrál jediný zápas a do rozjetého ročníku tak naskočí takřka bez zápasové praxe. Což může být i navzdory bohatým znalostem z elitního prostředí celkem velký problém. A otázkou zůstává, jak Kassian tuto nelehkou situaci zvládne.

Hrdina: Zack bude hodně nepříjemný kolem brány

„Já to vidím tak, že Sparta zkrátka potřebovala kluka, který se zejména v play-off dokáže postavit hráčům, jako je Richard Nedomlel a dalším podobným tvrďákům. Evidentně takového hokejistu v kádru neměli, a proto zvolili tuto možnost,“ řekl v hokejové show Bomby na ledu legendární útočník a držitel tří Stanley Cupů Jiří Hrdina.

Někdejší ikona Pražanů si navíc vzhledem ke svému současnému povolání skauta Dallasu na kanadského forvarda velice dobře vzpomíná. „Zack je hráč, který nějakých pět až šest let hrál naprosto špičkový hokej v NHL a nastupoval v těch nejlepších lajnách. Působil třeba po boku McDavida či Draisaitla, s nimiž byl produktivní a dával góly,“ přiblížil mistr světa z roku 1985.

Téma Zack Kassian v show Bomby na ledu:

Zdroj: Youtube

„Poslední dva roky měl ale nějaká zranění, takže už se mu do těch rvaček tolik nechtělo. A jsem zvědavý, jak to tady bude všechno zvládat. Za sebe ho vidím jako hráče do třetí formace Sparty,“ myslí si Hrdina. „Pro všechny extraligové obránce však bude nepříjemný v útočném pásmu a obecně kolem brány, kde bude získávat hodně puků,“ dodal.

A přesně něco takového se Spartě může v této fázi sezony náramně hodit. „Tento tah Sparty je určitě viditelný. Chtějí před play-off ještě posílit odvahu týmu, který si teď prošel menším zaškobrtnutím, přesně o takový typ hráče,“ má pochopení pro žhavou posilu bývalý český obránce Rostislav Klesla.

Kassian? Špička, ale musí to ukočírovat

On sám si v NHL odkroutil nespočet náročných směn s vyhlášenými zámořskými bijci. „Ale tady se skutečně bavíme o hodně tvrdém hokejistovi. Zmiňovali jsme tady extraligové tvrďáky, každopádně tenhle kluk je ještě úplně někde jinde. To je borec, který se pral s těmi nejtěžšími váhami ve své době,“ podotkl rodák z Nového Jičína.

A domácí extraliga se tak má rozhodně na co těšit. „Jenže je otázkou, zda to Kassian dokáže ukočírovat v rámci pravidel. Aby to nedopadlo tak, že vlétne na led a každé druhé střídání ho rozhodčí budou házet na trestnou. Stejně tak bude záležet i na tom, jak s ním bude Sparta pracovat a jakou dostane roli,“ dodal na adresu Kanaďana Klesla.

Sparta vs. Dynamo. Hokejoví hegemoni svádí souboj o krále v návštěvnosti

Do diskuse se zapojil také generální manažer Litvínova Pavel Hynek, který útočníkovo jméno zaznamenal už na podzim. „Tehdy si ho paradoxně nikdo nevzal. Ale co se týče Vervy, tak to bylo od začátku úplně mimo naše finanční možnosti, takže my jsme to měli alespoň hned vyřešené,“ pousmál se.

Zároveň ale podotkl velice důležitou věc. „Kromě toho jsme se báli i poměru cena/výkon, jelikož Kassian měl dlouhou pauzu a prakticky od konce minulé sezony vůbec nehrál. Což musí být pochopitelně někde znát. Sám vím, že to není úplně jednoduché takhle naskočit do rozjetého ročníku. A přiznám se, že jsem hodně zvědavý, jak si teď povede na Spartě,“ prozradil Hynek.

Premiéru v rudém dresu by měl rázný kanadský útočník absolvovat už v pátek večer na ledě prvních Pardubic. Čeho se dočkáme?