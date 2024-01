Z New Yorku dorazila v neděli večer velice nepříjemná zpráva. Český hokejista Filip Chytil už do probíhajícího ročníku NHL nenaskočí, jelikož dle zástupců Rangers se nedokázal plně zotavit po zranění. Čtyřiadvacetiletý šikovný centr byl mimo hru od loňského listopadu, kdy pravděpodobně utrpěl závažný otřes mozku. Rodák z Kroměříže se sice v uplynulém týdnu vrátil do přípravy s týmem, nicméně při pátečním rozbruslení mu z ledu museli pomáhat spoluhráči.

Český útočník Filip Chytil prožívá v dresu New Yorku Rangers slibný rozjezd sezony NHL. | Foto: Profimedia

Je to obrovská rána pro celý český hokej. S případnými službami českého útočníka totiž rozhodně počítal i trenér reprezentace Radim Rulík, který se však nyní může s nadějí New Yorku Rangers definitivně rozloučit. Zdravotní potíže Filipa Chytila budou mnohem vážnější, než se původně očekávalo.

A čtyřiadvacetiletý centr tak přijde nejen o domácí květnový šampionát v Praze, ale zejména celý zbytek sezony v zámořské NHL. „Byly to nejtěžší tři měsíce mého života a nebylo to snadné pro mou rodinu, moje nejbližší a samozřejmě ani pro celou organizaci NY Rangers. Musíme ale v těchto těžkých chvílích zůstat pozitivní a myslet na to, co je před námi,“ napsal Chytil na sociálních sítích.

„Vrátím se silnější,“ dodal odhodlaně český kanonýr, jenž si v uplynulém ročníku připsal v dresu Rangers hned 45 kanadských bodů, čímž zároveň stanovil své nové kariérní maximum. Letos ovšem stihl naskočit pouze do deseti utkání.

Již čtvrtý otřes mozku během kariéry za mořem

S prohlášením posléze přispěchalo i vedení newyorské organizace, která si služeb rodáka z Kroměříže váží již sedmým rokem. „Nejvyšší prioritou naší organizace je Filipovo zdraví a budeme ho v jeho zotavování dál naplno podporovat, aby se mohl pokusit vrátit v sezoně 2024/25,“ uvedli Rangers s tím, že Chytilovo zranění se nachází v horní části těla.

Český útočník si zranění přivodil na začátku listopadu, kdy musel v utkání proti Carolině předčasně odstoupit z ledu po srážce se soupeřem. A přestože při kontaktu nebyla přímo zasažena hlava, dle zámořských médií utrpěl účastník loškého šampionátu nepříjemný otřes mozku. Již čtvrtý během své kariéry v NHL.

A jen další z výčtu zdravotních komplikací, které pozastavily rozjetého kanonýra s číslem 72 na zádech. Chytil byl tentokrát dokonce organizací uvolněn do domácího „léčení“ v Čechách, odkud se po pár týdnech rehabilitace a individuálních tréninků vrátil zpět do zámoří. Zapojení do plné přípravy s prvním týmem Rangers ale neklaplo.

Chytila si v New Yorku vybrali už v roce 2017 v rámci prvního kola draftu. V NHL nastoupil k 337 zápasům, v nichž vstřelil 64 gólů a navrch si připsal 80 asistencí. Loni v březnu navíc uzavřel s Rangers novou čtyřletou smlouvu na 17,75 milionu dolarů. Co bude dál, je ale zatím ve hvězdách.

Vstřelené góly Filipa Chytila v loňské sezoně NHL:

