Jedni jsou ve finále extraligy jako doma, místo v sérii o titul jako by měli dlouhodobě pronajaté. Druzí jsou v boji o mistrovský pohár absolutním nováčkem. Jedni válcují soupeře zkušenostmi, druzí neutuchající energií. Jedni i druzí nesmírně touží po úspěchu. Seznamte se s třineckými Oceláři a hradeckým Mountfieldem, premianty vrcholící extraligové sezony.

Pokud jde o sázkové kanceláře, jasným favoritem hokejového finále je Třinec. Pro zajímavost: například bookmakeři Fortuny určili na (další) triumf Ocelářů kurz 1,45:1, zatímco na Východočechy 2,76:1. Není se čemu divit, protože parta ze Slezska vládne extralize nepřetržitě od sezony 2018/2019. Tři tituly v řadě? Nevídané, dechberoucí.

Třinec čeká páté finále v řadě. Jsme připraveni na všechno, míní trenér Moták

„Já si nemyslím, že budeme bráni za favority. Semifinálové partie byly velmi vyrovnané, my jdeme do finále s plnou zodpovědností,“ poznamenal trenér Zdeněk Moták, který před sezonou vystřídal mimořádně úspěšného Václava Varaďu, a i když to v základní části Ocelářům občas poněkud zaskřípalo, v play-off už rozjel dobře známý válec.

O síle Motákových svěřenců svědčí nejlépe to, že ve čtvrtfinále vyřadili Spartu a v semifinále i Pardubice, tedy dva týmy, které platily za hlavní uchazeče o extraligový trůn. Třinecká hra ve vyřazovacích bojích sice není nic pro hokejové estéty, ale nejde o krasobruslení: v play-off se nepočítá estetický dojem, ale jen a pouze výsledky.

Smoleňák: Je to blízko

Zatímco Oceláři snad už ani nepamatují, jaké to je končit sezonu bez mistrovského poháru, v Hradci Králové po léta zažívali opačné pocity. Možná až přehnaně ambiciózní klub polykal jedno zklamání za druhým. Vysněného postupu do finále se dočkal až nyní, když hlavní pozornost směřovala přece jen k jiným týmům.

„Finále je to, proč jsem sem před lety přišel. Pořád jsem doufal, že si to zahrajeme, ale ještě nás čeká hodně práce, abychom si mohli říct, že jsme úplně spokojení. Je to blízko,“ řekl východočeský kapitán Radek Smoleňák.

KVÍZ: Poprvé ve finále extraligy. Co víte o hradeckém hokejovém klubu?

Ten po mimořádně vypjaté semifinálové sérii s Vítkovicemi vyzdvihl jako klíčový moment především hradeckou urputnou touhu konečně se zbavit cejchu těch, kteří o finále stále jen mluví na předsezonních tiskovkách. Jenže bude stačit i proti ocelovým profesorům z Třince?

„Předpokládám, že to bude stejné jako s Vítkovicemi – urputné a dlouhé. Oni mají ohromné zkušenosti z finálových zápasů, my jsme v tom nováčci. Budeme se trochu učit za pochodu, ale já věřím naší touze,“ prohlásil Smoleňák.