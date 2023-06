Odměna za Stanley Cup? Striptýzový klub nabídl hokejistům Vegas nevšední prémii

Ve finále Stanley Cupu jsou již podruhé během pouhých šesti let své existence. V tom letošním už navíc vedou 2:0 na zápasy a pomalu tak kráčí za vytouženými zlatými prsteny. A pokud by se hokejistům Vegas Golden Knights skutečně podařilo dotáhnout své úctyhodné tažení až do vítězného konce, čeká na ně kromě mazlení s pohárem rovněž přislíbená odměna v místním striptýzovém klubu.

Hokejisté Vegas vedou ve finále Stanley Cupu nad Floridou už 2:0 na zápasy | Foto: Profimedia