Hokejistou sezony byl na slavnostním galavečeru v Praze vyhlášen Tomáš Filippi z Liberce. Dvaatřicetiletý útočník Bílých Tygrů vyhrál kanadské bodování základní části extraligy. Pro tři individuální ocenění si během vyhlášení 29. ročníku ankety došel na pódium Ondřej Kacetl, brankář mistrovského Třince.

Tomáš Filippi se stal hokejistou sezony. | Foto: se svolením Jiřího Prince/BTL

Filippi odehrál všech 52 zápasů základní části a připsal si 62 bodů za 25 gólů a 37 asistencí. Díky většímu počtu vstřelených branek předčil třineckého Martina Růžičku (23+39). Lepší mezi střelci byl v dlouhodobé fázi jen Filippiho spoluhráč Jakub Rychlovský. V devíti utkáních play off přidal Filippi gól a sedm nahrávek.

Na trůnu pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže vystřídal Filippi jiného útočníka Lukáše Sedláka z Pardubic. "Je to ocenění, které nevybírá nikdo u televize, ale rozhodují o něm samotní hráči. Takže ještě o to víc si toho vážím. A vážím si toho opravdu hrozně moc," řekl Filippi při vyhlášení ve Slovanském domě.

Nejlepším trenérem uplynulé sezony byl stejně jako loni vyhlášen Zdeněk Moták, hlavní kouč mistrovského Třince, který ovládl extraligu popáté za sebou. Devětapadesátiletý kouč získal cenu ČTK.

U příležitosti 30. výročí od založení Asociace profesionálních klubů ledního hokeje v České republice byl založen Klub legend hokejové extraligy. Vznikl jako uznání a ocenění nejvýznamnějších osobností, které dosáhly výjimečných úspěchů nebo se jinak nesmazatelně zapsaly do extraligové historie svými výkony na ledě i mimo něj.

Do tohoto elitního klubu bylo letos uvedeno prvních 12 legend: brankář Roman Čechmánek (in memoriam), obránci František Ptáček s Petrem Kadlecem, útočníci Petr Leška, Jiří Dopita a Ondřej Kratěna, útočník a trenér Vladimír Růžička starší, trenéři Zdislav Tabara (in memoriam) a František Výborný, rozhodčí František Rejthar, komentátor a redaktor Aleš Procházka a funkcionář František Černík.