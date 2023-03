Patnáct hokejistek, které se loni v září zasloužily o historicky první českou medaili na mistrovství světa, zařadila trenérka Carla MacLeodová do nominace na blížící se šampionát v Kanadě. Při premiérovém startu v elitní skupině A a obhajobě bronzu bude chybět například dlouholetá brankářská jednička Klára Peslarová, která se dva měsíce po turnaji vážně zranila a od té doby nechytá.

Z brankářské trojice, jež se představila na loňském bronzovém MS, bude mít MacLeodová k dispozici jen Blanku Škodovou. V obraně figurují čtyři ze sedmi pamětnic turnaje v dánském Herningu a Frederikshavnu, dalších deset hráček včetně kapitánky Aleny Mills nastupuje v útoku. Do týmu se vrací například zkušená Tereza Vanišová, která stejně jako řada dalších nominovaných loni startovala na olympijských hrách v Pekingu.

Premiérový start na MS by si měly připsat brankářka Michaela Hesová, obránkyně Klára Jandušíková a útočnice Tereza Pištěková s Terezou Plosovou.

Evropská část třiadvacetičlenného výběru se sejde v pátek 24. března ve Slaném, kde absolvuje víkendový přípravný kemp. Pod vedením asistentů Dušana Andrašovského a Jakuba Peslara tam bude trénovat jedenáct hráček. Poté odcestují do Kanady, kde se připojí dalších dvanáct reprezentantek ze zámořských soutěží i MacLeodová.

Před startem MS v Bramptonu Češky odehrají dvě přípravná utkání proti místnímu akademickému výběru mužů v kategorii do 18 let. Turnaj začne 5. dubna a prvním českým soupeřem budou o den později Japonky. V pátek 7. dubna Češky poprvé v historii nastoupí proti Kanadě, následně je čekají ve skupině A souboje s USA a Švýcarskem. Do play off má jistý postup všech pět týmů z elitní skupiny.

„Máme zprávy z dějiště šampionátu, že o zápasy je velký divácký zájem a že bylo prodáno už více než sto tisíc vstupenek," uvedla manažerka národního týmu žen Tereza Sadilová-

Česká nominace na mistrovství světa:



Brankářky: Kateřina Zechovská (Draci Bílina), Michaela Hesová (BK Selects Academy/USA), Blanka Škodová (University of Minnesota/USA)

Obránkyně: Karolína Kosinová (Berounští Medvědi), Andrea Trnková (Spartak Choceň), Sára Čajanová (Brynäs IF/Švéd.), Daniela Pejšová (Lulea HF/Švéd.), Dominika Lásková (Toronto Six/Kan.), Klára Jandušíková (Colby College/USA), Aneta Tejralová (Boston Pride/USA)

Útočnice: Natálie Mlýnková, Kristýna Pátková (obě University of Vermont/USA), Adéla Šapovalivová (Berounští Medvědi), Tereza Plosová (Bílí Tygři Liberec), Alena Mills (Brynäs IF/Švéd.), Vendula Přibylová (MODO Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (IFK Helsinky/Fin.), Tereza Pištěková (Turun Palloseura Naiset/Fin.), Tereza Vanišová (Toronto Six/Kan.), Denisa Křížová (Minnesota Whitecaps/USA), Kateřina Mrázová (Connecticut Whale/USA), Noemi Neubauerová (Providence College/USA), Klára Hymlárová (St. Cloud State Univ./USA).