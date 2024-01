Způsob, jakým čeští hokejoví junioři získali bronzové medaile na mistrovství světa ve švédském Göteborgu, vyvolal vlnu reakcí nejen v České republice, ale v celém hokejovém světě. Hokejoví statistici si všímají zejména rychlosti, se kterou vstřelili svěřenci Patrika Augusty poslední čtyři góly. A to není jediný pozoruhodný zápis.

Jiří Kulich se spoluhráči se raduje z jednoho z gólů do sítě Finska | Foto: Profimedia

Ještě chvíli před koncem druhé třetiny prohrávali Češi 2:5, před odchodem do šaten ale snížil Ondřej Becher a jen co se hokejisté vrátili zpět na let, bylo to jen o gól. To ale ještě nikdo netušil, co přijde zhruba za čtvrt hodiny.

Pojďme si to ještě jednou připomenout, protože tyhle chvilky českého hokejového fanouška jen tak neomrzí.

Sestřih zápasu o bronz mezi Finskem a Českem:

Zdroj: Youtube

Čas 58:04, Ondřej Becher doráží puk po střele Jiřího Kulicha a srovnává na 5:5. Čas 58:19, Češi znovu propukají v radost. Tvrdá rána Tomáše Hamary znamená vedení 6:5. Čas 58:52, Dominik Rymon při finské hře bez brankáře využil chyby soupeře a zvýšil.

Čas 58:54, poslední úder rozklíženým seveřanům uštědřil znovu Becher.

Na čele historických statistik

Čtyři góly během padesáti sekund. Netrvalo dlouho a na sítích začaly kolovat historické statistiky. A Češi se usadili na jejich čele. Nikdy v historii juniorského světového šampionátu nepadl takový počet branek za tak krátkou chvíli.

Byli jsme chcíplí, řekl Kulich. Vzal si slovo a hokejoví junioři dali pět gólů

Překonán tak byl rekord Kanaďanů. Ti před třiceti lety potřebovali proti Švýcarům na stejný počet gólů minutu a osm sekund. Soupeři tehdy nastříleli celkem dvanáct branek.

A další rekord. Sedmou a osmou trefu dělily od sebe pouhé dvě sekundy. Takřka nereálné, zdá se. S největší pravděpodobností jde o rekord napříč všemi soutěžemi pořádanými Mezinárodní hokejovou federací.

Fantastický obrat. Čeští junioři prohrávali s Finskem 2:5, nakonec berou bronz

Třeba na olympijských hrách činí nejkratší rozmezí mezi dvěma góly pět sekund, ve slavné NHL je to jen o sekundu méně.

Páteční podvečer byl v Göteborgu pro české hokejisty po všech stránkách výjimečný.