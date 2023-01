Tomáš Suchánek

brankář, 19 let

Současný klub: Tri-City Americans (WHL)

Mateřský klub: HC Zubr Přerov

Pokud chce Česko uspět na světovém šampionátu, musí mít jistotu v brance. Pravda, která se ukázala mnohokrát v minulosti, se potvrdila i tentokrát. Suchánek na turnaji nastoupil do všech zápasů, odchytal druhou největší porci minut ze všech gólmanů a měl druhou nejvyšší úspěšnost zásahů 93,41 %. V průměru inkasovaných gólů na zápas ho dokonce nikdo nepřekonal.

Brankář české dvacítky Tomáš Suchánek.Zdroj: Profimedia

Všem fanouškům muselo zatrnout ve finále, když se po srážce se soupeřem skácel k zemi a v bolestech zůstal na ledě. Týmu chtěl ale pomoci dál, v brankovišti zůstal a utkání pomohl dovést až do prodloužení. Zaslouženě se dostal do All Star týmu turnaje

Zajímavé bude sledovat, kam se kariéra přerovského odchovance posune dál. Devatenáctiletý gólman se v sezoně 2019/20 přesunul do organizace třineckých Ocelářů a v dospělém hokeji začal chytat za prvoligový Frýdek-Místek. Po dvou sezonách se přesunul za moře, kde aktuálně hájí barvy Tri-City Americans v juniorské WHL.

Na draftu do prestižní NHL na něj kluby ale prozatím pozapomněly. Dočká se lasa z nejlepší ligy světa po stříbrném úspěchu?