Výkonný výbor Českého hokeje schválil systém mládežnických soutěží pro příští sezonu. Juniorská extraliga nabobtná o dva týmy na celkový počet 16 celků. Nejvyšší soutěž dorostenců bude hrát dvacet mužstev, deváté třídy zůstávají beze změny. „Tato změna je dělaná ve prospěch mladých hokejistů a jejich dlouhodobého rozvoje tak, abychom začali vychovávat znovu více hráčů pro naše profesionální soutěže, reprezentaci a draft NHL,“ říká prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

Prezident Českého hokeje Alois Hadamczik představil nový systém mládežnických soutěží | Foto: Iva Roháčková

Právě Alois Hadamczik byl v minulosti kritikem příliš široké extraligy juniorů. Přesto nyní soutěž znovu rozšiřuje o dva týmy. „Nejde o klasické rozšíření soutěže, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale je to soutěžní model, který po celou dobu splňuje podmínky dlouhodobého rozvoje mladých hráčů,“ vysvětluje prezident Českého hokeje.

Soutěž podle něj bude mít velikou kvalitu díky rozdělení do tří fází sezony. V té první proti sobě budou bojovat mužstva ve dvou regionálních skupinách po osmi, z nichž poté čtyři lepší vytvoří novou skupinu stejně jako týmy na pátých až osmých místech. Nejlepší týmy si to následně rozdají v play-off zatímco nejhorší čeká souboj o udržení.

„V obou skupinách ve druhé fázi tak bude mít každý tým obrovskou motivační složku,“ říká Hadamczik.

Zatímco poslední tým ze soutěže sestoupí, na vítěze extraligy čeká zajímavá odměna. Svaz zaplatí celému týmu zájezd na NHL. „Vytváříme absolutní špičkovou konkurenci a ještě do toho dáváme odměnu. Pokud má kluk zdravé hokejové srdce, tak o to bude bojovat jako lev,“ myslí si Hadamczik.

Kvality soutěže chce dosáhnout tím, že mužstva budou moci na soupisku před sezonou zapsat jen 22 bruslařů a tři brankáře. Hráči, kteří se na tento seznam nedostanou pak budou moci odejít zdarma na roční hostování do jiného klubu. „Díky tomu se uvolní až 40 hráčů do systému. To umožní mladým hráčům, aby se mohli rozvíjet v jiných klubech,“ vysvětluje Hadamczik.

Kvalitní liga má udržet talenty doma

Každé mužstvo bude moci také využít až tři overage hráče, tedy ty, kteří jsou o rok starší. „Prioritou juniorky není rozvíjet overage hráče. Ti musí být vzorem. Mají udělat soutěž tak těžkou, že mladí budou mít těžkou soutěž a ukážou se, aby mohli vyskočit do dospělé soutěže,“ představuje prezident Českého hokeje svou vizi.

Změnou ale neprojde jen juniorská extraligu. V jiném formátu se bude i hrát i nejvyšší soutěž dorostu. Tu bude nově hrát jen dvacet mužstev rozdělených do skupin Západ a Východ.

Právě od regionálního rozdělení si zástupci Českého hokeje slibují ušetření finančních nákladů i času, který budou moci mladí hráči věnovat tréninku a vzdělání. Další výhodou nového systému je pak podle nich to, že přibude zápasů. Týmy z extraligy juniorů jich konkrétně budou moci během sezony odehrát mezi 59 a 78.

„Musíme udělat těžkou soutěž a přesvědčovat agenty a rodiče o tom, že mít kluka doma v těžké soutěži, je lepší než odejít do zahraničí,“ předesílá Hadamczik s tím, že výkonný výbor schválil také zvýšení platů trenérů. Kvůli kontrole pak Český hokej chystá pravidelné testování připravenosti hráčů. Sám Hadamczik také prozradil, že je zastáncem zavedení kategorie U16, které ale zástupci klubů neschválili.