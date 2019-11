Historie hokeje je plná někdy až neuvěřitelných příběhů. Teď, alespoň ta česká kronika, dostává další zajímavou kapitolu. V hlavní roli vystupuje Kateřina Zechovská. Tahle mladá slečna totiž sledovala utkání 3. ligy ze střídačky Bíliny. Nechybělo moc a šla na led… Severočeši ji měli na soupisce jako náhradní brankářku.

Kateřina Zechovská | Foto: Deník / František Bílek

Ano, žena mezi chlapy. Do hry nakonec nezasáhla (Draci na domácím ledě zdolali Řisuty 4:2), ale už jen to, že byla připravená na střídačce, vyvolalo pořádný rozruch. Vždyť třetí nejvyšší soutěž v Česku ještě žádná žena nechytala. „Samozřejmě bych byla ráda první. Splnil by se mi sen. Vlastně už to, že jsem na soupisce, splněný sen je. Neuměla jsem si představit, že pro holku je tohle vůbec možné,“ rozplývá se jednadvacetiletá reprezentační brankářka.