Morální hodnoty už dávno letěly přes palubu až do hlubin hokejového oceánu. Vidina obrovských peněz a rádoby luxusu totálně převálcovala společenské myšlení, což má nyní za následek třeba stále narůstající číslo slovenských reprezentantů na listině ruské KHL. Stále probíhající válečné agresi na sousední Ukrajině navzdory. Hokejová veřejnost se z těchto rozhodnutí propadá hanbou, samotným hráčům je však na krvavém východě blaženě.

Slovenský brankář Adam Húska. | Foto: Profimedia

Brankáři Adam Húska s Patrikem Rybárem, obránci Michal Čajkovský a Christián Jaroš a útočníci Adam Liška, Michal Krištof a Tomáš Jurčo. Počet slovenských hokejistů působících od loňského roku v ruské KHL bere úsměv ze rtů i těm největším optimistům. A žádné letní stěhování z východu se rozhodně nekoná.

Ba naopak. Slovenské řady v zemi válečného agresora nově posílili zkušený třicetiletý obránce Martin Gernát, který bude hrát za Lokomotiv Jaroslavl, a rovněž bývalý hokejista a někdejší asistent trenéra reprezentace Andrej Podkonický, jehož pro změnu zaujala „neodmítnutelná“ nabídka působit na střídačce Omsku. Kdo čekal, že rozum konečně vystoupal až na vrcholky Tater, ten se šeredně zmýlil.

Válka neválka, Slováci se mají dobře

Expanze našich východních sousedů do nenáviděné soutěže pokračuje směle dál. Navzdory tomu, že trpí nejen slovenská pověst na mezinárodní scéně, ale mimo jiné také národní tým, jenž tím přichází o možnost povolávat na velké akce svůj kvalitní hráčský materiál. Kdo bruslí po ruských ledových palácích, ten si v reprezentačním dresu nepinkne.

Samotné vyjádření svazu už ovšem tak hrdinské nebylo. „Dospěli jsme k názoru, že pro koncentraci našeho týmu na mistrovství světa bude lepší, pokud v této sezoně hráče z KHL na šampionátu vynecháme,“ uvedlo vedení národního týmu. Hodně střízlivé. Navíc když se člověk o chvíli později dočte, že o celé situaci diskutovali funkcionáři společně s aktéry na dálku.

Nicméně i kdyby měli zástupci slovenského hokeje na východě Evropy vyfasovat doživotní zákaz startování v národním týmu, k žádným převratným změnám by (nejspíše) stejně nedošlo. Slováci jsou v ruském „přepychu“ zkrátka spokojení. Válka neválka. A prázdná slova o tom, jak zabíjení nevinných lidí nepodporují, ve své podstatě absolutně nic neřeší.

O jeden takový příběh se slibným začátkem, ale o to smutnějším koncem se postaral brankář Adam Húska, který aktuálně hájí barvy Nižného Novgorodu. Skvělé výkony na farmě v zámoří jej postupně katapultovaly až mezi absolutní elitu, kde chvíli dokonce bojoval o místo jedničky v New Yorku Rangers. Tento boj ovšem prohrál. A tak se před rokem rozhodl odejít do KHL.

Slovenský brankář Adam Húska v dresu New Yorku Rangers.Zdroj: Profimedia

Aniž by si ovšem jakkoliv vyhodnotil aktuální situaci na východě Evropy. „Kdybych odmítl, přemýšlel bych po kariéře, co mohlo být. Nebo bych litoval, že jsem to nezkusil. Nemyslím si, že se tím někdo bude podrobně zabývat, až válka skončí,“ zaskočil absolvent loňského a předloňského mistrovství světa v rozhovoru pro slovenský web sme.sk.

„Nevím, kdo tady stanovuje morální hodnoty, co je dobré a co ne. Otevřeně nepodporuji válku, jsem proti ní a také mi vadí její nevinné oběti. Nyní mám ale možnost tam jet a taková nabídka může přijít jednou za život,“ pokračoval Húska ve svém kontroverzním monologu.

Angažmá v ruské KHL? Nic to nezmění

Šestadvacetiletý rodák ze Zvolena měl přitom na stole i několik dalších nabídek mimo ruskou soutěž. Jednu po druhé však postupně smetl ze stolu. Krvavé rubly neměly sebemenší konkurenci. „Doufám, že v KHL budu ještě pokračovat, abych se mohl nadále zlepšovat,“ dodal a vyzdvihl kvalitu tamějšího hokeje oproti úrovni na farmě za velkou louží.

A na život v milionovém městě nedá dopustit. „Rozhodně to nebylo tak, že bych se v Rusku něčeho bál. Věděl jsem, že ve městě všechno normálně funguje. Staví se nové domy, funguje topení a o peníze nouze není. Nechci nic říkat, ale propaganda funguje na obou stranách,“ řekl Húska s odkazem na probíhající válku na Ukrajině.

K úplné spokojenosti mu tak nyní chybí jenom možnost opět oblékat dres slovenské reprezentace. Rozhodnutí hokejového svazu o zákazu pro hráče z KHL považuje za nesmyslné. „Nic se tím nevyřeší. Ať už budu hrát v Rusku, nebo ne, nic to nezmění. Válka nadále bude,“ zakončil.

Devět hráčů. Taková je aktuální slovenská stopa v soutěži, proti které se po vypuknutí válečné agrese na sousední Ukrajině postavil téměř celý svět. Tohle byl pouze jeden příběh. A krutá realita.