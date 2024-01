Velkým tématem posledních dní se v extraligovém rybníčku stal kontroverzní krok vedení kladenských Rytířů v čele s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem, který se rozhodl vyřešit trable ve svém brankovišti angažováním slovenského gólmana Júliuse Hudáčka. Jeho nedávná minulost v ruské KHL však rozvířila vody natolik, že se celá spolupráce rozpadla už po několika hodinách. Na toto ožehavé téma se rozjela peprná diskuse také v hokejové show Bomby na ledu, kam dorazil mimo jiné i trenér bronzové dvacítky Patrik Augusta.

Kritizovaný slovenský brankář Július Hudáček. | Foto: Profimedia

Rozhodnutí, které šokovalo snad každého extraligového příznivce. Obrovská legenda a hrající majitel Kladna Jaromír Jágr, který v letošní sezoně opět vyprodává jeden domácí stadion za druhým, se však tentokrát hodně přepočítal. Podpis ruskou KHL protřelého gólmana Júliuse Hudáčka způsobil mezi hokejovými fajnšmekry hotové zemětřesení.

A kritika se na jednapadesátiletou ikonu začala snášet ze všech stran. Skalní fandové Rytířů vyhlásili okamžitý bojkot, ruce pryč od slovenského brankáře chtěli dát také samotní partneři klubu. Sympatickým gestem se poté blýskl i Jágrův poradce na střídačce Jakub Voráček, jenž měl podle informací Deníku opustit duel v Hradci Králové právě kvůli tomuto kroku vedení.

Časovaná bomba tak nakonec vybouchla snad ještě rychleji, než se původně očekávalo. Hudáček neodchytal za Kladno jediné utkání a byl opět zařazen na listinu volných hráčů. Legendární „68“ si na sebe upletla pořádný bič a hokejová veřejnost si alespoň mohla symbolicky přiťuknout na dočasné vítězství morálních hodnot.

Jelínek: Nepochopitelná reakce od Jágra

„Myslím si, že to není jenom o tom hráči jako takovém, ale je to o celkové situaci, která tady ve společnosti panuje. Samozřejmě pokud to někdo vnímá tak, že se jedná o podporu války na Ukrajině, tak je to velice špatně a takový člověk tu nemá co dělat,“ pronesl ve 14. dílu hokejové show Bomby na ledu někdejší trenér a dnes uznávaný mentální kouč Marian Jelínek.

„Ale ty pohledy se bohužel různí. Každý si dnes může reagovat podle sebe a otázkou zůstává, jak tohle Jaromír Jágr ze své pozice majitele řešil. Jestli je ta situace s brankáři na Kladně skutečně natolik kritická, že se musel přiklonit k takovému kroku. Ale pro mě je to samozřejmě také nepochopitelná reakce,“ dodal asistent trenéra mistrů světa z Vídně 2005.

Do diskuse se posléze zapojil i kouč bronzové české dvacítky Patrik Augusta, který vyzdvihl zejména sílu hokejové veřejnosti. „Já jsem toho názoru, že je velice špatně, když se ve společnosti míchá sport s politikou. Ale tato situace je zkrátka natolik vážná, že se míchat musí. A na tomto případu se jasně ukázalo, jak velkou sílu dnes má veřejné mínění. Také proto to nakonec vydrželo jen dva dny,“ má jasno.

Jelínka však celá situace okolo brankáře Hudáčka přesto v lecčem zklamala. „Trošičku mi vadí, že na tom nehledáme společné věci, od kterých bychom se následně mohli odpíchnout. Samozřejmě válka i všechno okolo toho je špatně. Ale co teď s tím. Jestliže odtamtud nadále odebíráme plyn, pokud je to tedy pravda, tak co budeme všichni dělat?“ zamyslel se.

Němci se na to dívají jinak než my, tvrdí Augusta

Na to mu však začal částečně oponovat moderátor pořadu Jakub Koreis, který je znám pro svůj odmítavý postoj k Rusku. „Já si ale myslím, že odebírání plynu je trochu něco jiného než odejít za hokejem do ruské KHL, která je jasným nástrojem propagandy,“ podotkl bývalý útočník.

Načež se ale zkušený kouč rozhodl zareagovat poměrně ostrým způsobem. „Já tím chci říct, že když už tedy mám nějaký názor, tak bych měl být totálně důsledný. Pokud je ten pohled takhle černobílý, tak by měl člověk být důsledný, ať už na jednu či druhou stranu,“ odvětil Jelínek.

„A to mi trochu vadí. Když už teda se vším všudy, tak se vším všudy. A ne tady rozdělovat, pro koho ano a pro koho ne. Ale znovu opakuji, že pokud bych byl majitelem klubu, tak bych takového hráče rozhodně neangažoval ani za cenu toho, že mi zrovna hrozí sestup,“ objasnil ještě jednou svůj pohled na kauzu Hudáček držitel dvou extraligových titulů se Spartou.

Slovenský brankář pod palbou kritiky však nemusel na další angažmá v Evropě příliš dlouho čekat. O pár dní později po něm totiž sáhl německý Frankfurt, kde se bývalý hráč Čerepovce, moskevského Spartaku či Barysu Astana upsal do konce letošního ročníku. „Moc si to nedokážu vysvětlit. Už jsem tedy zaslechl, že několik fanoušků vyslovilo svůj nesouhlas, ale rozhodně to nebude v takovém množství jako u nás,“ řekl Augusta, který v Německu několik let působil. „Pro nás Rus vždycky byl někdo, kdo naší zemi hodně ublížil, takže se na to jako národ určitě budeme dívat jinak než takoví Němci,“ dodal.