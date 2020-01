Změny v Kometě: Hruška jde do Vítkovic, opačným směrem míří Stránský a Krenželok

V pondělí oslavil čtyřiatřicáté narozeniny, o den později vymění mateřskou Kometu za Vítkovice. Útočník Jan Hruška odchází do konce sezony hostovat do aktuálně dvanáctého celku extraligové tabulky, kterému má pomoci v bojích o záchranu. Do Brna naopak míří z Vítkovic na hostování do konce příští sezony dvaadvacetiletý obránce Daniel Krenželok a na hostování do konce aktuálního ročníku stejně starý útočník Šimon Stránský.

Jan Hruška | Foto: Deník / Attila Racek