„O extraligu strach nemám, otázkou zůstává druhá nejvyšší soutěž. My jsme ale ochotni materiálně i finančně pomoci,“ vzkázal šéf svazu Tomáš Král.

O patro níž může být opravdu potíž. Vždyť například Jihlava pozastavila hráčům platy. Proto hokej čeká na informaci, zda bude nutné absolvovat PCR testy, či výrazně levnější rychlotesty.

„Za mě to je světýlko na konci tunelu, ale chybějí nám konkrétní informace,“ řekl šéf jihlavské Dukly Bedřich Ščerban. „Například u PCR testů je to padesát dva tisíc korun na jedno testování. Testy třikrát týdně to je celkově skoro půl milionu měsíčně. A hrát se má bez diváků,“ spočítal.

V extralize by problém nastat neměl. Kluby potřebují zpět do práce. Mají vyšší rozpočty, tudíž i násobné ztráty.

„Drtivá většina našich hráčů si nemocí prošla, takže by vypadalo logicky, že nebudou muset nějaký čas testováním procházet. Je to značná finanční zátěž, kterou bychom nesli asi zbytečně. Ale samozřejmě budeme respektovat veškerá svazová opatření,“ ujistil generální manažer Českých Budějovic Stanislav Bednařík.

Ředitel soutěže Josef Řezníček naplánoval restart už na sobotu, kdy jsou na programu čtyři dohrávky. Hned v pondělí skočí do akce i zbylých šest týmů. Pro mnohé půjde o zápas po pár dnech tréninku na ledě.

Anketa mezi kluby

„Optimální limit je sedm dní, forma se dostaví za čtyři pět týdnů. Člověk pochopitelně nemůže vyloučit nějaká menší zranění, ale předpokládám, že by to mělo být v pořádku,“ řekl trenér Zlína Robert Svoboda.

Manažer Motoru Bednařík byl odvážnější: „V rámci extraligových klubů proběhla anketa, za jak dlouho budou připraveny zase hrát. My patříme mezi ty, které uvedly, že mohou začít po třech dnech tréninku.“

To je velmi hraniční, nakonec to tak vidí i zkušený centr brněnské Komety Petr Holík: „Každý trénoval nějak sám, ale není to pohyb na ledě. Nejradši bych hrál hned, ale bylo by to o zranění.“