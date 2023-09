Extraligový led v pražské O2 areně přivítal v pondělí odpoledne hodně nezvyklé hosty. Před prázdnými tribunami a jen několika novináři si to na ledě v přátelském duelu rozdali špičkoví čeští šéfkuchaři a převážně fotbalové osobnosti pod hlavičkou Sigi Teamu. Hokejovou výstroj oblékl někdejší hráč NHL Jiří Hudler, bývalí fotbalisté Horst Siegl, Karel Poborský, Ivan Hašek a Jiří Jarošík nebo zpěvák Sagvan Tofi. Těmto a dalším osobnostem se pak v brance kulinářských mistrů postavil populární Přemek Forejt, kterého lidé znají z pořadu Masterchef.

Kuchaři proti fotbalistům na ledě. Forejt oblékl výstroj a vyzval Siegla a spol. | Video: Filip Ardon

Speciální utkání, ve kterém šlo všem aktérům hlavně o dobrou zábavu, se v O2 areně odehrálo v rámci propagace festivalu jídla Souboj na talíři LIVE, který se uskuteční v lednu v O2 universu. Na akci se budou návštěvníci moci potkat s předními českými šéfkuchaři a hlavně budou moci ochutnat jejich jídlo.

Pohlreich miluje tenis a klaní se Vondroušové. Za chybu v Ano, šéfe se omluvil

V pondělí šlo z velké části ale ještě o hokej. „Hrával jsem hokej za školu a nárazově jsem hrával odborářskou ligu. Hokejista nejsem, neumím to, ale občas si koupím led v Říčanech a jde se mnou hrát třeba pár juniorů. Tak koukám, jak jim to pěkně jde, a já se snažím, abych úplně nezdědkovatěl,“ prozradil kuchař Zdeněk Pohlreich, které lidé znají z pořadu Ano, šéfe!

Známý gastronom, který se proslavil svojí snahou zlepšit úroveň českého restauratérství, ale na led se svými kolegy nevyjel. „Já jsem hokej bohužel musel zrušit, protože jsem se nachladil, celou noc jsem smrkal a ani jsem se nevyspal. Není mi nejlépe a myslím, že led by tomu neprospěl,“ litoval.

Zdroj: Filip Ardon

Sám ale dobře věděl, že proti kuchařům nastoupí osobnosti, které si s pukem dobře rozumí. Právě v Říčanech totiž velká část z nich trénuje. „Já na ně vždycky koukám přes mantinel. Je to skvělé, že mají manšaft, dají si pivečko… Hrají tam někteří lidi, kteří to opravdu umí. Ať už je to Jirka Novotný, nebo Bednář, Šmicer. Kdybych se měl srovnávat, tak maximálně s Horstem Sieglem,“ smál se Pohlreich a promluvil i o kuchařském hokejovém mužstvu.

„Vždycky, když se mi hlásili do práce kuchaři, kteří říkali, že hrávali hokej, tak to byli moji lidi. Jsou to lidi, se kterými se snadno domluvíte, nejsou zvyklí na žádné krasokecy. Jsou zvyklí něco vydržet. To je dobrá kvalifikace,“ prozradil Pohlreich.

Sportovci kuchaře nešetřili

Co očekávat od týmu hokejistů, kteří jsou doma spíše v kuchyni, ale příliš nevěděli ani jejich soupeři. „Vůbec nevím, co od nich čekat. Viděl jsem jen Přému, který za nás s Real Topem někde chytal. Jeho jsem viděl, v bráně je moc šikovný. Jdeme se ale jen zapotit, zahrát si hokej a bude sranda,“ říkal bývalý fotbalista Jaroslav Černý.

Exhibice plná hvězd: Koller dostal gól, peníze jdou na léčbu Marušky

„Já jsem na tom s hokejem slušně. Jsem z vesnice a než jsem šel na vojnu, tak jsem hrával. Tím, že jsme teď skončili fotbalové kariéry, tak jsme začali chodit celkem pravidelně na hokeje. S vařením už to je u mě horší. Něco si uvařím, ale ne všechno. Omáčky bych asi nezvládl, maximálně podle nějakého receptu. Asi bych ale hlady neumřel, nějak bych se o sebe postaral,“ vyprávěl se smíchem.

Na ledě se pak nikdo z účastníků rozhodně neztratil. „Buďte hodní, já jsem hrozná díra,“ prosil Forejt své soupeře krátce před začátkem zápasu. Převážně bývalí profesionální sportovci ho ale nešetřili a už v 8. minutě byl stav zápasu 0:4. „Neboj, ještě nějaké dostaneme,“ ozývalo se ze střídačky kuchařů směrem k Tomášovi Černému z restaurace Dejvická 34, který se postavil na lavičku jako trenér.

Zdroj: Filip Ardon

O výsledek ale v tomhle případě nikomu nešlo. Kuchaři prohráli první část 1:8, i když v jednu chvíli podle stavu na kostce nad ledem vedli už 27:8. Na ledě panovala dobrá atmosféra a když se kuchařům nedařilo, půjčili si z druhého týmu někdejšího hráče NHL Jiřího Hudlera, aby se hra vyrovnala.