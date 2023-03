Přestože Litvínov v předkole play off prohrál sérii s Třincem 0:3 na zápasy, kladl mu v každém utkání tuhý odpor. Severočeši tak alespoň trochu vylepšili dojem z další zpackané sezony. V té příští už dres Vervy nebudou oblékat Patrik Zdráhal a Kanaďan Giorgio Estephan, možná odejde i několik dalších hráčů.

Atmosféra na hokeji Litvínov - Třinec | Video: Deník/František Bílek

1:3, 4:5 v prodloužení a 2:4. To jsou výsledky zápasů Litvínova s Oceláři v boji o postup do čtvrtfinále. Pokaždé mužstvo kouče Karla Mlejnka se Slezany sehrálo vyrovnaný duel, pokaždé ale z ledu odjíždělo se svěšenými hlavami. Proč nevyšlo ani domácí nedělní střetnutí? „Oni klasicky dokázali využít naše malé chyby, které jsme udělali. My ne. Bohužel jsme si nedokázali pomoct ani přesilovkami," štvalo nejlepšího hráče chemiků Nicolase Hlavu.

Litvínovský forvard odpověděl i na otázku, která zkoumala důvody toho, proč postoupil Třinec. „Hrál svůj klasický buzerantský hokej play off a my jsme na něj nedokázali najít recept. To nemyslím špatně vůči Třinci. My bychom ho potrápili víc, kdybychom ten jeden zápas uhráli. Ukázalo se, že Třinec je hodně zkušený. Hrál jednoduše, jen puky vyhazoval a čekal na nás, až se budeme na něj valit."

Bleskový postup Třince. Bruslaři odvrátili konec, Bílí Tygři mají první mečbol

Verva sklidila v kabině vítězného celku slova uznání. „Litvínov nás hodně potrápil, byl nepříjemný a přestože to bylo 3:0 na zápasy, stála nás tahle série hodně sil," uznal obránce Martin Marinčin. „Ta série byla velice vyrovnaná. Litvínov má hodně mladé a šikovné kluky, bojovali, často šli na hranu. Řekli si, že tak to budou hrát a neudělali nám to jednoduché. Výborně bruslili, vzali nám dost sil," chválil i veterán Petr Vrána, který dal vítěznou branku nedělního zápasu.

Čekali od sezony víc

Jak hodnotí Hlava z litvínovského pohledu celou sezonu? „Čekali jsme od ní víc. Jsme rádi, že jsme si zahráli play off, ale kdybychom hráli celou sezonu tak, jako na konci základní části, tak jsme v tabulce mohli být někde jinde."

V příštím ročníku za žlutočerné nebudou hrát Patrik Zdráhal, který míří do švédského klubu Luleå Hockey, a ani Giorgio Estephan, jemuž končí smlouva. Na severu pravděpodobně skončí i Jindřich Abdul, jenž se by měl vrátit do Českých Budějovic, v zákulisí se probírá odchod dalších hráčů.

Drsňák, motorkář a milující otec. Výtisk kvůli dcerám fandí volejbalu

Zdráhal už svůj konec potvrdil. „Je to tak, v neděli jsem za Litvínov odehrál poslední zápas. Pro mě to bylo srdcové angažmá. Litvínov se stal mým druhým domovem, na lidi tady nedám dopustit. Vlastně jsem tu restartoval kariéru. Nemůžu říct nic špatného. Zahraniční jsem si chtěl vyzkoušet za každou cenu."

Útočník s reprezentačními zkušenostmi neskrýval rozčarování ze svých výkonů, poslední ze tří sezon v dresu chezy se mu totiž nepovedla. „Já si moc vážím toho, že jsem v Litvínově dostal šanci. Snad jsem alespoň něco splatil, ale letos to bohužel nebylo ono. To mě mrzí nejvíc, že jsem týmu nepomohl víc. Nechci se vymlouvat, ale trošku mě limitovaly problémy s kyčlí. Možná půjdu na nějaký zákrok. Ale prostě jsem měl ukázat víc, než jsem ukázal."