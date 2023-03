Nyní mají Severočešky za sebou semifinálovou sérii s Příbramí, prohrály ji 0:2 na zápasy (0:14, 0:19), aktuálně absolvují sérii bronz s Kladnem. V prvním duelu na ledě soupeřek padly 2:19, v pátek je čeká odveta, která s největší pravděpodobností bude posledním utkáním jejich bohaté historie.

Šikana skončila tragédií. Spoluhráčky dohnaly mladou brankářku k sebevraždě

„Je to šílené, všichni tím trpíme," přiznává litvínovský kouč Zdeněk Němec. Jaké jsou důvody tristní bilance? „Odešly nám hokejistky, které v minulé sezoně daly všechny branky. Skončily i další, nestíhají třeba kvůli škole nebo hrají za kluky. Dobré hráčky zkrátka šly pryč. Spojily jsme se s Lovosicemi, ty ale hrály o dvě soutěže níže, takže kvalita je jinde. Mají nadšení, ale bude dlouho trvat, než se dostanou na nějakou odpovídající úroveň."

Litvínov nemá kde brát, hokejistek je málo, navíc přibyly konkurenční kluby. „Kvalitní holky jdou do kvalitního klubu. V Příbrami jsou reprezentantky, proto tam jdou i holky z širšího okolí. Navíc skončily další, které tenhle systém extraligy nebaví. Máme soutěž o čtyřech týmech… Peníze do ní ale vůbec nejdou, ty jdou ze svazu jen do reprezentace, a to ještě pouze do áčka," krčí Němec rameny.

Kančiová: Vidle do toho hodil i rozpis ligy

Před sezonou se společně s dalšimi hokejistky přesunula do Litvínova z Lovosic. Alena Kančiová říká, že vnímala obrovský rozdíl. „V Litvínově má ženský hokej dlouholetou tradici, tomu odpovídá i zázemí a vše ostatní. Jestli tu teď ženský hokej skončí, bude to škoda. Ale není se co divit. Za posledních pár let vzniklo poměrně dost ženských klubů. Některé holky šly hrát tam, kde to mají blíž. Další holky jsou v zahraničí, mají školu nebo se staly maminkami. Například naše dlouholetá gólmanka má druhé dítě. Také do toho trošku hodil vidle řád ligy, protože o víkendech hrají mladší holky za kluky a zápasy se kryjí."

U ženského hokeje působí téměř tři desítky let. Nejdřív byl fanoušek, protože hokej hrála i jeho sestra, poté začal s trénováním. Nikdy nevěřil, že psychika žen ve sportu je naprosto rozdílná od té mužské. „Když holky mají ´své dny´, je to znát. Ony se to snaží nedávat najevo, ale poznáte to. Dobré ale je, že většina z nich vyrůstala s kluky, takže je zocelená. Nemůžete je úplně mr*at, ale něco snesou. Hlavně za tu dlouhou dobu trénování vím, co si můžu dovolit. Každopádně práce s ženami ve sportu je zajímavá."

Sexuální skandál v hotelovém pokoji. Kanadští junioři měli zneužít mladou ženu

Muž, který při zápasech litvínovských chlapů pomahá časoměřičům, je rozhodnutý, že po sezoně u žen skončí. „Už to nejde dál dávat. Jsem spíš manažer, před zápasy musím dávat kádr dohromady, fakt to není sranda." Co bude dál s týmem? „Klub uvažuje o zrušení týmu žen z důvodu malého počtu opravdu litvinovskych hráček a samozřejmě i z důvodu finančních, i když ho doteď podporoval, holky nemusely platit ledy, rozhodčí. Je varianta, že se naše kapitánka pokusí dát družstvo dohromady, ale bude muset shánět kromě hráček i peníze, možná se pokusí ještě jednat s kubem. Proto se mi pravděpodobnější jeví varianta přesunu do Kadaně, kde vzniká hokejový tým žen. Navíc holky na něj mají vazby. Všechno se bude řešit po sezoně," tvrdí Němec.