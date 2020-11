Možnosti trénovat v Logspeed CZ Aréně využili hráči Škody Plzeň včetně útočníka a kapitána týmu Milana Gulaše. „Je to velká úleva. A nejen pro nás z hokejového prostředí, ale pro všechny profíky i z ostatních sportovních odvětví. Jsme rádi, že se všechno zase rozjede, i když to teď bude asi trošku náročnější,“ uvedl zkušený forvard.

Jaký byl první trénink v kryté hale po téměř měsíční pauze?

Bylo znát, že tréninků na ledě předtím nebylo tolik, abychom si udrželi formu pro extraligu. Ale máme radost, že nám zase povolili trénovat a hrát. Moc si toho vážíme. Všichni si uvědomujeme, že situace je složitá a lidé mají problémy. Proto jsem rád, že se pro fanoušky vrátí nějaká zábava alespoň v televizi.

Jste podepsán pod dopisem, kterým hráčská asociace vybídla vládu k obnovení profesionálních hokejových soutěží. Sledoval jste celou situaci o to víc?

Asi nejen já, ale kapitáni všech týmů jsme byli v téměř každodenním kontaktu. Situaci jsme řešili a nakonec jedinou možností bylo, že sepíšeme dopis, jako to udělali fotbalisté, a kontaktujeme vládu. Je otázka, jestli to pomohlo. Už jsme měli začít opět hrát, ale vzhledem k okolnostem, které se ve vládě staly, se vše zastavilo. Nový ministr zdravotnictví však zareagoval rychle. Dostali jsme nějaké podmínky, které se ještě budou upřesňovat.

Jisté je, že zápasy budou bez diváků. Dokážete si představit hrát před liduprázdnými tribunami?

Dva měsíce zpátky jsme se bavili, že hrát hokej bez diváků nepůjde. Teď si troufnu říct, že ač bychom si samozřejmě přáli, aby byly plné stadiony, tak v dané situaci musíme být rádi, že vůbec něco povolili a zápasy se odehrají.

V době, kdy nebylo možné trénovat v halách, jste našli azyl na nekrytém stadionu v Dobříši. Jaké to bylo, trénovat pod širým nebem?

My jsme si hlavně nemohli vybírat a byli jsme rádi, že nějaký led je pro nás k dispozici. To jsme kvitovali. A pro mě osobně to byl takový příjemný návrat do mládežnických let. Já jsem to zažil, když jsem vyrůstal, třeba na otevřeném stadionu v Českém Krumlově. A má to něco do sebe. Winter classic (zápas pod širým nebem) jsem zatím neabsolvoval a po téhle zkušenosti bych si ho docela rád zahrál.

Podle kouče Ladislava Čiháka by měly stačit tři tréninky v hale, abyste byli připraveni na zápas. Souhlasíte?

Určitě. Trénovali jsme na venkovním ledě, a i když to bylo jen třikrát týdně, tak by to pořád mělo stačit, abychom se udrželi v nějakém standardu. Pro týmy, které na ledě nebyly, to bude o dost složitější a samozřejmě hrozí i nějaké zranění.

Plzeň bude po restartu extraligy hájit první místo, na které jste se vyhoupli před přerušením soutěže.

Před stopkou jsme měli super fazónu a určitě bychom na to chtěli navázat, protože (zamyslí se) je prostě pěkné být na prvním místě.

Bude výhodou, že Škodovka do obnovené soutěže vstoupí podle už potvrzeného scénáře sobotním utkáním v Litvínově (začátek 15.30) s poslední Vervou, která ještě nezískala ani bod?

Neřešíme, jestli jsme favority, nebo ne. Máme mladý tým a do zápasu půjdeme jako vždycky. Trenéři nám dají nějaké noty a pojedeme tak, jak řeknou. Věřím, že utkání zvládneme. V Litvínově se nám dlouhodobě daří, a když k zápasu přistoupíme správně, mohl by to pro nás být úspěšný den.

V plzeňské sestavě ale bude chybět obránce Jiříček, který je s reprezentací ve Finsku,i další mladí reprezentanti, pozvaní na kemp dvacítky.

Situace je nějak nastavená a nezbývá než jet hned naplno. Během pauzy se kluci, které trápila menší zranění, alespoň mohli dát dohromady. To, že nám odjedou mladí kluci na reprezentační kemp, bude nějaký zásah, ale věřím, že máme další kvalitní mladé hráče, které trenéři vytáhnou z juniorky. Jak to konečně v posledních letech dělají.