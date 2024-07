Dlouho se mluvilo o tom, že cesty pětadvacetiletého útočníka a zámořské organizace se opět protnou až u srpnové arbitráže, kde odstartuje nepříjemný maraton vyjednávání, vedoucí možná až k úplnému odchodu na jinou adresu. Nakonec je ale s Martinem Nečasem všechno jinak.

Letošní mistr světa se totiž s Carolinou předčasně domluvil na prodloužení smlouvy o další dvě sezony. Navíc si výrazně polepší i finančně, jelikož po uplynulém dvouletém kontraktu, který forvardovi s číslem 88 vynesl celkem šest milionů dolarů, nově obdrží v průměru 6,5 milionu za jednu sezonu.

Ke vzájemné shodě dospěly obě strany po delším vyjednávání. Generální manažer klubu Eric Tulsky již před pár dny prozradil, že Hurricanes nabídnou Nečasovi varianty od jednoleté až po osmiletou smlouvu. Navzdory tomu se však hokejová veřejnost pomalu smiřovala s tím, že celou situaci rozsekne až srpnová arbitráž.

Z arbitráže až k jednomu z největších boháčů

„Práva na mě má Carolina. Je to na nich. Jednání probíhají, ale vypadá to na arbitráž a a další roky v Carolině. Nikdo nechce dojít až k arbitráži, ale jestli se to domluví, uvidíme. Vypadá to, že se opravdu asi rozhodne až tam,“ řekl Nečas v uplynulém týdnu.

Situace ale nabrala úplně jiné obrátky a z české hvězdy je rázem jeden z největších boháčů v kabině. Přitom ještě nedávno byla ve hře i změna působiště, jelikož rodákovi z Nového Města na Moravě se nelíbilo menší herní vytížení. Chtěl zkrátka více prostoru, aby mohl ukázat, že dokáže být lídrem celého týmu.

Nyní tuto výjimečnou příležitost dostává. Doslova jako na zlatém podnose. „Martin je nesmírně šikovný hráč. Kdykoliv má puk na hokejce, tým má šanci na gól,“ pronesl manažer Tulsky. „Bude hrát klíčovou roli v dalším úspěšném rozvoji našeho klubu,“ dodal s velkým nadšením.

K podpisu lukrativní víceleté smlouvy rozhodně napomohla i další vydařená sezona českého útočníka, který si v NHL připsal celkem 53 kanadských bodů (24+29). V play-off navíc přidal v 11 zápasech dalších devět z nich. Následně posílil i národní tým na domácím světovém šampionátu a výrazně přispěl ke zlatu, když za pouhých pět utkání nastřádal celkem sedm bodů (1+6).

Jeho nové dohodě s Hurricanes však nejspíš nahrál rovněž fakt, že klub nedávno rozvázal kontrakt s ruským útočníkem Jevgenijem Kuzněcovem. Po jeho odchodu tak měla Carolina prostor 13,8 milionu dolarů pod takzvaným platovým stropem. Ten nyní využila minimálně z českého pohledu velice dobře.