Kdo by řekl, že na konci července bude jednou z českých hvězd bez smlouvy v zámořské NHL právě on. Čerstvý mistr světa Martin Nečas si za pár let v Carolině vydobyl velice slušnou pozici, ani to mu však (zatím) nezajistilo vylepšený kontrakt. A tak šikovný útočník s číslem 88 stále čeká, jak bude vypadat jeho budoucnost za velkou louží. Všechno navíc může dojít až k nepříliš oblíbenému střetu u arbitráže.

Po výjimečném květnovém koncertu v Praze, který kromě zlaté medaile obohatil rovněž sedmi kanadskými body v pouhých pěti odehraných zápasech, mělo být o jeho dalším pokračování v organizaci Hurricanes téměř jasno. Přesvědčivější vzkaz do zámoří snad Martin Nečas ani nemohl poslat.

V tu chvíli stál o služby 25letého rodáka z Nového Města na Moravě skutečně úplně každý. Od toho nejslavnějšího klubu NHL až po poslední českou fanynku, nepřetržitě slavící návrat českého hokeje na královský trůn. Jenže postupem času se ukázalo, že nedávné řádění mladého útočníka před domácími tribunami nikoho v Carolině do kolen neposlalo.

Nedá se úplně říct, že by vedení organizace tento životní úspěch svého koně přehlíželo, nicméně klíčový faktor při tvorbě nové smlouvy, jak se v hokejovém rybníčku šuškalo, z toho také nebyl. A dodnes stále není.

Když se nad tím člověk zamyslí, tak je to trochu nešťastný konec slibně rozepsaného příběhu.

Nečasovo setrvání v Carolině je přitom za jistých podmínek stále ve hře. „Situace je nyní na mrtvém bodě. Před draftem NHL byly na stole různé výměny, ta nejžhavější do Columbusu, ale klub z toho nakonec vycouval. Teď se čeká na arbitráž, ale je možné, že se obě strany nakonec dohodnou na krátkodobé smlouvě,“ řekl expert na zámořskou soutěž Matěj Hejda.

Ten potvrdil, že v uplynulých měsících byla výměna českého útočníka doslova na spadnutí. „Momentálně je však výrazně méně pravděpodobná. Týmy nemají tolik prostoru pod platovým stropem, navíc je po draftu i free agency. K takovým výměnám teď příliš nedochází,“ dodal.

Člověk si to nesmí brát osobně, říká Nečas

I mezi hokejovými odborníky za mořem nyní kolují informace o tom, že Nečas své stěhování do jiného státu odloží minimálně na další rok. „Takhle to zkrátka chodí, člověk si to nesmí brát osobně. Tým o vás stojí, ale snaží se to dostat na nejnižší cenu,“ prozradil sám český snajpr, jenž v uplynulém ročníku NHL opět překonal hranici 50 kanadských bodů.

Proč ale zašla situace mezi Hurricanes a útočníkem s číslem 88 až tak daleko? „Je to složité. Talent a schopnosti rozhodně má. Na druhou stranu chápu i pohled klubu. Martin ukázal slušná čísla a výkony, klub ovšem ví, že talentem má na víc. Chybí jim u něho stálost výkonů,“ tvrdí Hejda.

A tak se dá předpokládat, že o další budoucnosti Nečase se skutečně rozhodne až na začátku srpna. A to v hokejové soudní síni, fanouškům známé spíše pod názvem arbitráž. „V minulosti jsem mluvil s několika hráči, kteří tímto procesem prošli. A rozhodně to není nic příjemného,“ pronesl hokejový reportér a podcaster.

„V podstatě jde o to, že hrajete minimálně rok někde, kde vás najednou kritizují, aby dostali vaši cenu co nejvíc dolů. Velmi často je to začátek konce hráče v daném klubu. Záleží ale dost i na povaze,“ podotkl.

Teoreticky však může nastat i situace, že se obě strany nedomluví, což by následně otevřelo dveře již zmiňovanému stěhování. Jenže kam? „Zajímá se Seattle, stejně tak i Utah. V sezoně Martina hodně sledovali také Nashville, Buffalo a Calgary,“ poodkryl možné zájemce Hejda.

Navzdory tomu se ale nyní přiklání spíše k zámořským expertům, kteří předpovídají další pokračování Nečase v červenobílém dresu. „Výměna by mě opravdu překvapila, ač pro obě strany by zřejmě byla nejlepší,“ zakončil.