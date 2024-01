Stříbrnou medailí z mistrovství světa hráček do 18 let dovršily české hokejistky fantastický vstup národních týmů do nového kalendářního roku. Ve formě je však kromě mládežnických výběrů také reprezentační družina pod vedením trenéra Radima Rulíka, kterou čeká již v květnu dlouho očekávaný domácí šampionát. Dá se tedy nyní hovořit o návratu úspěšné éry českého hokeje? V show Bomby na ledu diskutovali současnou situaci kouč nároďáku společně s mistrem světa z roku 2010 Jakubem Voráčkem.

Hlavní trenér národního týmu Radim Rulík. | Foto: Profimedia

Kdo by to byl řekl, že současné vedení hokejového svazu v čele s kormidelníkem Aloisem Hadamczikem bude kromě kvanta problémů ležících v libeňských kancelářích řešit také to, kam se všemi medailemi a poháry z velkých turnajů. Tak častý příjem reprezentačních balíků s cennými artefakty nečekal snad žádný fanoušek českého hokeje.

Historický úspěch pro ženský hokej. Češky získaly stříbro na MS osmnáctek

Nutno ovšem říct, že alespoň toto se dá s přehledem označit za příjemné starosti. Zejména před začátkem domácího šampionátu v Praze a Ostravě, na který se pomalu ale jistě začíná upínat veškerá pozornost hokejové veřejnosti. A národní tým s trenérem Radimem Rulíkem si moc dobře uvědomuje, že zisk medaile bude nejen mezi příznivci nepsaným pravidlem číslo jedna.

Pokud by se něco takového skutečně povedlo, možná by se přeci jenom dalo vzpomenout na někdejší éry českého hokeje, kterým se s jistou nadsázkou přezdívalo „výsluní“. Časy, kdy medaile ze závěrečných akcí nebyly pouze otázkou náhody či shody šťastných okolností.

Voráček: Věřím, že jsme na správné cestě

„Řekl bych, že výsluní je poměrně odvážné pojmenování. Nicméně jsou tady lidi, kteří se konečně dostali ke kormidlu týmů a mohou tomu v současné situaci výrazně pomoct. A zároveň nastavit ten správný systém, jenž bude dlouhodobě fungovat,“ prozradil v hokejové show Bomby na ledu někdejší reprezentační kanonýr Jakub Voráček.

Mistr světa z roku 2010, který aktuálně působí v roli konzultanta na Kladně, si libuje především v aktuální práci kouče Rulíka. „Nechci skákat Radimovi do zadku, ale buďme upřímní. Podívejme se, jaký hokej předváděli kluci na dvacítkách a jak se nyní prezentuje národní tým pod jeho vedením. Ten realizační tým je poskládaný přesně tak, že každý si plní svou roli a je vidět, že to funguje,“ má jasno.

„Neříkám, že je to ten hlavní důvod, ale velice se mi líbí, jak trenéři národních týmů pracují pospolu a mají nějakou společnou vizi. Já si nepamatuju, že by to u nás takhle dříve bylo. Každý si tady víceméně házel klacky pod nohy. Nicméně teď je ta vize nastavená tak, že se na to výsluní můžeme zase jednou dostat. A já věřím, že jsme na správné cestě,“ dodal Voráček.

Jakub Voráček hostem v hokejové show Bomby na ledu:

Zdroj: Youtube

Bývalého útočníka Columbusu či Philadelphie posléze doplnil i samotný kouč reprezentace, který byl mimo jiné osobně přítomen na nedávném bronzovém šampionátu dvacítky v Göteborgu. A i tato zkušenost mu dala několik podnětů k zamyšlení.

„Souhlasím s Kubou, ale musím říct, že by byla největší chyba, pokud bychom náš současný stav začali měřit medailemi. Teď se úplně odkloním od ženského hokeje, ale co se týče třeba dvacítky, tak poslední tři úspěšné šampionáty jsme odehráli s většinou hráčů, kteří působí mimo české soutěže. Velice podobně to bylo také v případě osmnáctky,“ podotkl Rulík.

Zkvalitnit práci s teenagery, vyzývá Rulík

„Tím chci říct, že bychom měli i nadále pracovat v maximální pokoře a rozhodně by nás neměli ovlivňovat poslední medailové úspěchy. Naopak musíme vložit veškeré síly do toho, abychom co nejvíce hráčů, kteří zůstanou hrát u nás, postupně dovedli až do české extraligy. To je pro mě nejdůležitější měřítko,“ zdůraznil osmapadesátiletý rodák z Karlovarska.

Velkou radost mu v posledních měsících dělá především bývalý svěřenec Jiří Kulich, jenž si svými výkony hlasitě říká o možnou pozvánku na domácí turnaj v Praze. Na druhou stranu se Rulík pozastavil nad špatnými výsledky z uplynulých draftů NHL, kde čeští hokejisté oproti evropské konkurenci výrazně ztrácejí.

Hokej, česká národní vášeň. Vychovat malého Jágra se ale rodičům prodraží

„Je to pro mě také důležitý faktor. Není žádným tajemstvím, že situace z posledních let není vůbec příznivá. Pro nás to znamená zkvalitnit práci s hráči od patnácti do dvaceti let a tam se snažit udělat co největší progres, jelikož v tomto ohledu vidím stále určité mezery,“ přiznal.

„Na nedávných turnajích naší šestnáctky a sedmnáctky jsme však mohli konečně vidět týmy složené převážně z „domácích“ hráčů. A pokud se nám v horizontu čtyř až pěti let podaří dostávat na tyto mládežnické turnaje větší počet kluků z extraligy, tak si budeme moct říct, že nám ta výchova hráčů začala fungovat trochu lépe než dříve,“ zakončil Rulík.