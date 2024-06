V kanadské juniorce je to ta nejvyšší meta. Vítězové tří elitních mládežnických soutěží spolu s hostujícím klubem se na závěr sezony utkají o prestižní Memorial Cup. Letos ho získal tým Saginaw Spirit, v jehož dresu září také odchovanec berounského a kladenského hokeje Matyáš Šapovaliv. Na pohár dosáhl jako teprve jedenáctý Čech v historii turnaje.

Pavel Rosa, Martin Erat, Ladislav Kouba, Tomáš Plíhal, Petr Kanko, Patrik Valčák, Michal Řepík, Ondřej Roman, Martin Frk a Jakub Lauko. Pouhá desítka hokejistů, kteří dosáhli na prestižní juniorskou trofej Memorial Cup. V pondělí se mezi ně přidal také dvacetiletý Matyáš Šapovaliv, jedna z nadějí českého hokeje.

„Vypadá to, že budu hrát v juniorce. Budeme pořádat Memorial Cup, takže nás čeká ještě super sezona. Teď mám v plánu nováčkovský turnaj ve Vegas, pak hlavní kemp ve Vegas a uvidím, jak dlouho tam vydržím. Pak zpátky do juniorky na poslední sezonu. Viděl bych to na rok v juniorce, pak rok na farmě a pomalu začít nakukovat do NHL,“ hlásil Šapovaliv před sezonou v rozhovoru pro Deník.

V té době si asi ještě ani nepředstavoval, jak úspěšný ročník ho čeká. Po loňském stříbru z mistrovství světa do dvaceti let dokráčel s juniorskou reprezentací k bronzovým medailím a za mořem si zase vylepšil svoje osobní maxima. Zatímco loni posbíral za 61 zápasů 56 kanadských bodů, letos mu na 62 bodů stačilo jen 54 utkání. V play-off pak rodák z Kladna přidal dalších 9 bodů v 17 duelech.

Šapovaliv spolu s týmem dopředu věděl, že se bude moci o Memorial Cup poprat. Právě Saginaw Spirit totiž letošní ročník turnaje hostilo. I když tedy v Ontario Hockey League vypadlo ve třetím kole play-off, mělo jisté, že na vrcholu sezony nebude chybět.

Historický úspěch

Přímo na turnaji pak mužstvo porazilo 5:4 Moose Jaw Warriors a 4:3 Drummodville Voltigeurs, nestačilo jen na London Knight, kterým podlehlo 2:4. Když se začal lámat chleba, tak ale Šapovaliv se svými spoluhráči dokázal zabrat. Moose Jaw podruhé udolali 7:1 a ve finále oplatili Londonu porážku výsledkem 4:3. Saginaw tak mohlo oslavit svoje historicky první vítězství v Memorial Cupu.

Český hokej zastupovali na turnaji ještě Vojtěch Port a Martin Ryšavý v dresu Moose Jaw, na straně poražených ve finále zase zůstal zase Oliver Bonk – syn českého útočníka Radka Bonka, který reprezentuje Kanadu. Zatímco na jeho straně převážilo zklamání, Šapovaliv mohl křepčit s pohárem.

Šikovný centr, jehož sestra válí za ženskou hokejovou reprezentaci, získal odměnu za další vydařenou sezonu a po bronzu a stříbru z mistrovství světa dvacetiletých přidal do své sbírky další trofej. Teď se bude chtít poprat o šanci v NHL, kam si ho jako 48. v pořadí vybrali v roce 2022 Vegas Golden Knights.