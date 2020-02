Hokejová reprezentace se včera odpoledne sešla v Praze před třetím podnikem Euro Hockey Tour v této sezoně. Trenér Miloš Říha měl při skládání nominace na tradiční Švédské hry početné vrásky na čele. Omluvenek se totiž tentokrát sešlo víc než dost a ani při včerejším tréninku neměl k dispozici kompletní kádr.

Miloš Říha.

„Přijeli prostě ti, co přijeli,“ komentoval Říha lakonicky náhlou smršť neúčastí. S týmem naopak jsou dodatečně nominovaní Roman Horák, David Šťastný a reprezentační debutant Jan Dufek. Trénoval i třetí gólman Dominik Frodl, který se turnaje ve Stockholmu nezúčastní. „Měl mít volno a my ho s sebou nebereme, ale i tak řekl, že si to tu odtrénuje. Takový by měl být přístup hráčů,“ chválil kouč.