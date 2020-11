Češi mají strach z hokejového šampionátu. Zrušte omezení, žádá kouč

Žádný pořádný trénink, žádné zápasy, rozpuštěná kluziště… Až jednou budou fanoušci v hospodě nadávat, že s českým hokejem to jde z kopce, určitě někdo vytasí argument: "A může za to koronavirus." Jen co je pravda: lockdown zasáhl i tolik populární tuzemský sport.

Česká hokejová reprezentace - Ilustrační fotot | Foto: Profimedia

Extraliga stojí, ale problém sahá mnohem dál. Nejvíc teď trpí děti, teenageři, nadějní mladíci. "Bojíme se toho, jak ta pauza s hráči zamává," přiznal i uznávaný kondiční trenér Martin Iterský, který se stará o přípravu reprezentantů do 20 let. "Už včera bylo pozdě, aby se tahle omezení zrušila." Nechápejte to špatně, kouč nezlehčuje koronavirovou situaci. Akorát vidí souvislosti. Rusové degradují Euro Hockey Tour, zlobí se Pešán. A sám pozval mladíky Přečíst článek › Současná sportovní stopka v Česku znamená konkrétně to, že "dvacítka" nemá jak trénovat. Mluvilo se o možnosti "bubliny" v kryté hale v Litoměřicích, ale jednání s úřady bylo odloženo. Pište si, že rozhodně ne hokejovými funkcionáři. Všichni totiž vědí, že se blíží světový šampionát. Hodně sledovaný turnaj, hodně důležitý turnaj kvůli kariérám talentů (a zároveň turnaj, na němž reprezentace brala medaili naposledy v roce 2005). Do prvního mače zbývá 55 dní a mladíci trénují v hodně omezeném módu. "Všichni proto usilujeme o to, abychom i my mohli trénovat na ledě. Hráči sice pořád něco dělají, ale ten pohyb na suchu nenahradíte. Navíc jde o svaly, hráči ztrácí cit, budou pak náchylnější na zranění," varoval Iterský. Vadí i tři dny bez tréninku Svěřencům, kteří jsou na tom nejhůř (tzn. s týmy skoro netrénují), vymyslel individuální tréninky včetně speciálního cvičení. Posilovny se přece dají najít i venku. "Lidé si neuvědomují, že pokud chce být hráč profesionál, musí tomu obětovat všechno. Ne pár hodin, ale celý den. Mít dost spánku, vyváženou stravu, tréninky, regeneraci, co nejvíc pohody," poznamenal kondiční trenér. Právě pohoda teď mnohým chybí. "Naštěstí hráči už jsou vlastně dospělí. Makají, protože mají cíl: šampionát," dodal Iterský s tím, že realizační tým je se všemi v pravidelném spojení přes konferenční hovory. Hvězda v týmu. Hronek nebude uklízet listí Přečíst článek › I to je žalostně málo, zvlášť ve srovnání s konkurencí. Nejlepší plán má Kanada, která je letos pořadatelem šampionátu (v Edmontonu). Tamní svaz totiž pro padesátku svých elitních borců uspořádá speciální kemp. Na celý měsíc! Rusové zase pošlou mladou "Sbornou" na Euro Hockey Tour. V hokejových kuloárech v Česku proto manažeři bijí na poplach. "Každý zkušenější hráč vám řekne, že vadí i tři dny bez tréninku na ledě," uzavřel Iterský, jenž pracoval i pro Spartu nebo Magnitogorsk.

