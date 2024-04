Postarali se o poprask. Ale radost z toho nemají. Čeští hokejisté do 18 let na mistrovství světa nečekaně prohráli s Kazachstánem 3:4 v prodloužení a výrazně si zkomplikovali pozici před čtvrtfinále.

Čeští reprezentanti do osmnácti let na Hlinka Gretzky Cupu | Foto: David Korda

Svěřenci trenéra Davida Čermáka jsou aktuálně na druhém místě ve skupině B, ale pokud v úterý porazí Švédsko ve svém posledním utkání Švýcary v základní hrací době, klesnou na třetí pozici a ve čtvrtfinále se utkají s USA, nebo Finskem. Kdyby čeští hráči získali alespoň dva body, na úvod vyřazovací části mohli narazit na Lotyšsko, Norsko, nebo Slovensko.

Češi překvapivě podlehli Kazachstánu:

„Strašně špatný výkon, takhle jsme si to vůbec nepředstavovali. To, co jsme si (v minulém utkání) proti Švédsku vyhráli, jsme proti Kazachstánu ztratili,“ řekl trenér Čermák pro web hokej.cz. „Myslím, že v hlavě jsme nebyli na zápas nachystaní. Když se nedaří, je strašně těžké se do toho dostat. Nám se to prostě nepovedlo,“ konstatoval Čermák.

Úroveň stoupá

Český tým ztratil proti nováčkovi mezi elitou, který předešlé dva zápasy na turnaji prohrál, dvougólové vedení. Historicky první výhru outsidera na MS hráčů do 18 let zajistil v čase 64:03 Šipilin, jehož střela se za Milotu odrazila od Galvasovy brusle.

„Cítíme se skvěle a myslím, že máme štěstí, protože jsme vyhráli proti jednomu z nejlepších týmů v této skupině,“ radoval se obránce Roman Bolšedvorský. „Byl to opravdu skvělý zápas a myslím, že naše úroveň stoupá a v příštím utkání se budeme snažit hrát ještě lépe,“ dodal pro web IIHF.

V loňském roce měl Kazachstán na šampionátu bilanci 0:6, letos mají po třech zápasech dva body.