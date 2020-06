Mezi kandidáty na Faselova nástupce byl i Petr Bříza, volby celé rady IIHF budou až na kongresu na podzim roku 2021. Do té doby byl prodloužen mandát i členům všech komisí a voleným funkcionářům. "Další volební období bude pětileté (do roku 2026) a poté se opět vrátímeke čtyřletému," řekl ČTK generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Martin Urban.

Podle původních plánů měl šampionát začít 7. května. Zástupci IIHF ale již před měsícem s ohledem na opatření proti šíření koronaviru a vývoj zdravotní situace avizovali, že termín turnaje se zřejmě posune.

Čeští hokejisté se představí v základní skupině A v Minsku. V běloruské metropoli se utkají s Ruskem, Švédskem, Švýcarskem, Slovenskem, Dánskem, domácím výběrem a Velkou Británií. Ve skupině B v Rize změří síly Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie a Kazachstán.

Letošní MS ve Švýcarsku bylo kvůli koronavirové pandemii zrušeno.

Na kongresu IIHF byly oficiálně potvrzeny i termíny MS žen, které se uskuteční v Kanadě od 7. do 17. dubna. V podobném termínu (15. až 25. dubna) se v USA bude hrát šampionát hokejistů do 18 let. V srpnu příštího roku se uskuteční i závěrečné kvalifikační turnaje pro olympiádu v Pekingu, jeden z ženských turnajů se bude na konci měsíce konat v Příbrami.