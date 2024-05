Kouč české hokejové reprezentace Radim Rulík ve čtvrtek po příjezdu útočníka Davida Kämpfa z Toronta zúží současnou šestadvacetičlennou nominaci na mistrovství světa v Praze o jednoho útočníka a oznámí i jméno kapitána a jeho asistentů. Na soupisku pro turnaj může zařadit tři brankáře a 22 hráčů v poli, plánuje ale ponechat minimálně dvě až tři místa zatím volná.

Roman Červenka během tréninku reprezentace v O2 areně | Foto: se svolením CPA

"Pokud vše dopadne podle plánu, ve čtvrtek přiletí David Kämpf. Hned se zapojí do tréninku a počítáme s ním pro páteční zápas s Finy. V ten moment tu budeme mít 23 hráčů do pole, ale trénovat můžeme jen se 22. Konkrétně to bude s osmi obránci a 14 útočníky. Jeden útočník už se proto s námi připravovat nebude," řekl Rulík.

Přípravy na MS v hokeji trvají roky, říká Šašková. Bude ráda, když uvidí třetinu

Vyřazený hráč ale bude připravený se do týmu vrátit, kdyby došlo ke změně v nominaci z důvodu zranění či zdravotních komplikací. "Jsem už s ním domluvený, že neodjede na dovolenou a bude v případě potřeby připravený. Protože může nastat situace jako třeba na loňském mistrovství světa, kdy byl dodatečně kvůli zraněním povolán třeba Radan Lenc. Nikdy nevíte, co zápasy přinesou, půjdeme v nich na hranici sebeobětování a obětavosti. A to může přinést zranění," podotkl Rulík.

V jaké složení Češi trénovali: Dostál, Mrázek, Vejmelka - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček, Ščotka - D. Kubalík, Tomášek, Palát - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - M. Stránský, M. Kovařčík, Voženílek - Flek, Kondelík, O. Beránek - Lenc, P. Kousal.

Na soupisce nechá volná místa. "Minimálně dvě. Ne-li tři. Ale to se všechno rozhodne v následujících dnech. Necháme si prostor pro to, co se stane v NHL. Ať už je to Carolina nebo Boston," uvedl Rulík. V Carolině působí útočník Martin Nečas a v Bostonu kanonýr David Pastrňák s dalšími útočníky Pavlem Zachou a Jakubem Laukem. Ve 2. kole play off hraje i Vancouver s obráncem Filipem Hronkem. "Co mám zprávy, tak Filip Hronek na tom není zdravotně úplně dobře. Tak nevím. Budeme to teprve zjišťovat."

Podle něj bude nejlepší, když se Kämpf hned v pátek zapojí do utkání. "Všichni, co jsme realizačním týmu, a ti kluci to několikrát zažili, si myslíme, že je nejlepší přiletět a hned odehrát zápas. Je to lepší než bez toho zápasu," řekl Rulík, který má na pozici asistentů vedle Jiřího Kalouse bývalé reprezentanty a hráče NHL Tomáše Plekance, Marka Židlického a jako trenéra brankářů Ondřeje Pavelce.

KVÍZ: Jágrovo loučení i divácký rekord. Jak dobře si pamatujete MS 2015?

V Brně měl Rulík ještě sedmatřicetičlenný kádr, který v pátek zúžil o dva hráče, teď už se chytá jen s povolenou pětadvacítkou. "Teď už všichni kluci vědí, na jakých jsou pozicích. Do čeho s nimi počítáme, takže mají klid na to, aby komunikovali a spolupracovali na souhře. Není to jen, že se to zkouší na tréninku, ale je to věc i komunikace. Věřím, že trénink od tréninku a zápas od zápasu se to bude všechno zlepšovat. Předtím se měnila sestava, mělo to své důvody, takže samozřejmě to nebylo ideální, to samozřejmě vím. Teď v tuhle chvíli, kdy je to rozhodnuté, tak určitě je to lepší," dodal Rulík.

Češi vstoupí do turnaje v pátek od 20:20 zápasem s Finy.