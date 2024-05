S Davidem Kämpfem, ale zato bez Jakuba Vrány, Radima Zohorny nebo Tomáše Noska se představí česká hokejová reprezentace na mistrovství světa, které v Praze startuje v pátek. Trojice Vrána, Nosek, Zohorna se nevešla do závěrečné šestadvacetičlenné nominace trenéra Radima Rulíka, kterou oznámil v neděli večer dvě hodiny po generálce se Švýcarskem.

Trenér českých hokejistů Radim Rulík nominoval tým pro domácí mistrovství světa | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Kuba Vrána je talentovaný hráč, který v letošní sezoně odehrál většinu času na farmě, nepřišel ale v takové formě, jakou bychom si představovali. U Radima Zohorny je to obdobné, forma není ideální a času na sehrání je málo. Tomášovi Noskovi jsem důvody svého rozhodnutí řekl, ale nechám si je pro sebe," uvedl trenér Rulík na tiskové konferenci.

Co zaznělo v talk show o MS: Legendární boss věří Rulíkovi, řešil se i Pastrňák

Realizační tým naproti tomu zařadil do nominace pro MS taky útočníka Toronta Maple Leafs Davida Kämpfa, který vypadl se svým týmem z play-off NHL v sedmém zápase série s Bostonem v noci na neděli. „Měl by se k týmu připojit ve čtvrtek, kontaktoval jsem ho hned po zápase. Volali jsme si v půl druhé ráno jeho času. Nějaké šrámy tam jsou, ale dalo by se říct, že je fit a má zájem přijet. Ještě čekáme na zelenou od klubu," podotknul generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Bojovnost a srdce

Realizační tým si nechává volné místo na soupisce pro případné posily po druhém kole play-off NHL, které startuje v noci na pondělí. „Samozřejmě si dáme nějaký prostor na to, abychom to s trenéry probrali. Určitě si nějaké místo necháme, páruje se to v play-off NHL tak, že by mohl ještě někdo přiletět," uvedl Nedvěd. „Až se připojí David Kämpf, tak ve čtvrtek oznámíme, kterých dvaadvacet hráčů plus tři brankáře napíšeme na soupisku, a kolik z nich se objeví v prvním utkání proti Finsku," doplnil Rulík.

Ze hry ještě úplně není ani angažování obránce Davida Jiříčka, který ale stále nastupuje v play-off AHL. „Mluvil jsem s jeho generálním manažerem, ale nechtějí Davida pustit během play-off. Jestliže vypadnou, šance bude," poznamenal Nedvěd.

Podle trenéra Rulíka rozhodla o výběru nominovaných konzistentnost v celé sezoně, na soupisce má osm hráčů z NHL, z toho tři brankáře. „V současné době máme v zámoří čím dál míň hráčů v prvních dvou lajnách, převažují hráči z Evropy. Měli bychom se proto prezentovat jednoznačně srdcem a obětavostí a na domácím mistrovství udělat pro úspěch maximum," dodal Rulík.

Česká reprezentace zahájí domácí šampionát v Praze pátečním duelem proti Finsku.