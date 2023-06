Organizační výbor hokejového mistrovství světa, které bude v roce 2024 hostit Praha a Ostrava, definitivně potvrdil složení jednotlivých skupin a odhalil i cenové nastavení vstupenek. Ty budou k mání nejprve jen v rámci denních balíčků, které vyjdou od jednoho do pěti tisíc korun. O přednostní právo nákupu budou moci fanoušci soutěžit.

Martin Gremlica, Petr Bříza a Jan Černý odhalili cenové nastavení vstupenek na MS 2024. | Foto: Jan Šejhl

„Měli jsme několik variant, čekali jsme na finální rozdělení skupin, teď budeme čekat na schválení herního plánu. To nám ukáže jednotlivé dny a soupeře. 8. srpna přineseme minimálně dvě varianty cenové politiky. Už měsíce zvažujeme všechny dopady. Snažíme se najít taková řešení, která umožní co nejširší skupině fanoušků navštívit mistrovství i české zápasy. Z toho důvodu jsme přistoupili k rozdělení do tří kategorií,“ vysvětlil prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza.

Vysoké vstupné na mistrovství v Rize? Z toho se ponaučíme, uklidňuje Šafařík

Nejlevnější vstupenky budou k mání v horních řadách pod stropem O2 areny a v rozích Ostravar areny a v denním balíčku by měly vyjít na jeden až tři tisíce. Druhá kategorie vstupenek v horním ochozu bude stát 1500 až 4500 korun. Nejdražší místa budou v hlavní části tribuny blízko ledu a v balíčcích by měla přijít na dva až pět tisíc.

„Jsme přesvědčení, že tato nabídka dokáže uspokojit i fanoušky, kteří nemůžou vydat peníze za ta nejlepší místa,“ dodal Bříza.

O vstupenky se bude i soutěžit

O první šanci na nákup vstupenek budou fanoušci moci soutěžit. Na internetu vyplní registrační formulář a poté budou moci vyhrát možnost nákupu zhruba týden před oficiálním startem prodeje.

„20. července spustíme registraci fanoušků, která jim umožní být vylosováni pro přednostní nákup. Tak by to mělo být až do dvaceti procent kapacity. Každý může být registrovaný jen jednou a bude si moci vybrat vstupenky dle své volby. Vylosovaný může koupit jeden až šest balíčků,“ vysvětlil Bříza.

Jednání s Jalonenem? Ostuda, komedie, šaškárna. Jágr začal Voráčkovi vykat

„Je to moderní nástroj, který používají velké světové eventy jako mistrovství světa v ragby nebo olympijské hry. Věříme, že bude úspěšný,“ doplnil manažer ticketingu Martin Gremlica s tím, že v přednostním prodeji nebude možné zakoupit vstupenky na zápasy play-off.

Vylosovaní by měli mít možnost nakupovat v první polovině října, volný prodej pak odstartuje o týden až deset dní později. „V první fázi se budou prodávat vstupenky pouze ve formě denního balíčku. V průběhu zimy plánujeme balíčky roztrhávat na jednotlivé zápasy,“ doplnil Gremlica.

Zámořská změna ve složení skupin

Rozdělení skupin pro mistrovství světa 2024



Skupina A – Praha:

Kanada, Finsko, Švýcarsko, Česko, Dánsko, Norsko, Rakousko, Velká Británie



Skupina B – Ostrava:

USA, Německo, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán, Polsko

Pořadatelé v rámci přípravy šampionátu využili možnosti jedné změny ve složení skupin, aby v Praze mohla odehrát své zápasy základní části Kanada.

„Byli jsme požádáni Kanadou, aby mohla být Kanada v Praze, protože pak je schopná přivézt nejlepší tým,“ popsal Jan Černý, manažer sekce sport v organizačním výboru.

Zatímco javorové listy tedy najdou svůj domov během šampionátu v Praze, USA se musely stěhovat do Ostravy.

Z nákupáku do nákupáku. Už se ví, kde bude hokejová Síň slávy, kritici se diví

„Dá se říci, že nám vyšly zámořské týmy do obou skupin, silné skandinávské týmy taky. V Ostravě bych viděl i větší domácí skupinu, protože jak Poláci, tak Slováci to mají přes hranice. Pražská skupina je jasná. Kanada, Švýcarsko a my jako domácí. To nám pomůže v prodeji vstupenek,“ pochvaloval si za organizátory Bříza.

Hokejový světový šampionát se v Česku odehraje poprvé od roku 2015. Probíhat bude od 10. do 26. května.