Deník oslovil řadu expertů (bývalých i současných reprezentantů, trenérů atd.) a většinové stanovisko je jednoznačné: pondělní rozhodnutí Rady IIHF vítají. „Těžko to mohlo dopadnout jinak. Byla to jen otázka času,“ říká Tomáš Plekanec.

„Na lidi, kteří tam protestují proti znovuzvolení Lukašenka, je nasazována armáda, která je bije a mrzačí, a nejde říct, že hokeje se to netýká. I když hokejových fanoušků v Bělorusku je mi zároveň trochu líto,“ shrnul bývalý trenér Marek Sýkora.

Svazový alibismus

Zajímavé názory se objevily na lavírování českého svazu, který – na rozdíl od Švédů či Finů – dlouho odmítal zaujmout jasný postoj. „Takový alibismus jsem od pana Krále a jeho nohsledů nečekal,“ tvrdí Zdeněk Krejčí, otec hvězdy NHL Davida Krejčího.

Ten svého syna sledoval na MS osmnáctek v roce 2004 v Minsku a o Lukašenkově režimu má jasno. „Tady jsme to zažívali čtyřicet let a tam to jede pořád, navíc tvrdou rukou. Totální diktatura,“ popisuje Krejčí senior.

Objevily se ovšem i názory, že politika se nemá míchat se sportem. Ostatně je fakt, že turnaj v Bělorusku viděli už před sedmi lety a účastníci si atmosféru vesměs pochvalovali. „Byl to krásný a dobře zorganizovaný šampionát s plnými tribunami, ale samozřejmě v jiné době,“ ohlíží se bývalý reprezentační trenér Vladimír Vůjtek starší.

S politizováním hokeje nesouhlasí třeba někdejší obránci Antonín Stavjaňa či Jaroslav Benák. „Nepovažuji to za šťastné rozhodnutí,“ míní Benák. Tento postoj je ale v anketě Deníku v menšině.

„Politiku se sportem nejde nemíchat. Souvisí to. Situace v Bělorusku je špatná, až si to u sebe dají dohromady, tak ať se tam MS klidně pořádá, ale oddělit ty záležitosti nejde,“ říká kouč Zdeněk Venera.

Hráči chtějí rodiny

Kde se tedy bude hrát? Turnaj může zůstat celý v Lotyšsku, nabízí se i pomoc Dánska či Slovenska. „Pro nás by asi bylo nejlepší, kdyby se MS konalo v Bratislavě, kam to máme blízko, ale špatné by nebylo ani Lotyšsko,“ říká Plekanec, který právě v Rize v roce 2006 odehrál svůj první dospělý šampionát.

Klíčová bude schopnost pořadatelů připravit uzavřenou „bublinu“. „Pokud se bude hrát bez diváků, pak je celkem jedno, kde to bude. Jen by bylo fajn, kdyby hráči mohli mít na hotelu aspoň rodiny. Nebudete smět z hotelu, budete nonstop na telefonu a číst jen a jen o hokeji. Vydržet tohle tři týdny, to je pořádný nápor na psychiku,“ upozornil brankář Jakub Kovář.